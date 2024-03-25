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Криминал «Защитник и подсудимый возражали»: бывшего топ-менеджера новосибирского завода отправили в СИЗО

«Защитник и подсудимый возражали»: бывшего топ-менеджера новосибирского завода отправили в СИЗО

Основанием стало нарушение меры пресечения

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Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда

В Новосибирске отправили в СИЗО бывшего гендиректора завода «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.

Уточняется, что ходатайство об этом заявил гособвинитель 25 марта во время судебного заседания. Специалистам поступили сведения о нарушении меры пресечения подсудимым.

В отношении бывшего топ-менеджера предприятия в августе 2023 года установили запрет определенных действий, в том числе использовать средства связи, за исключением вызова скорой, аварийно-спасательных служб и других, а также общаться по делу со свидетелями. Запреты, как сообщает суд, были нарушены.

— В судебном заседании защитник и подсудимый возражали против изменения меры пресечения на заключение под стражу, — уточнили в суде.

Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения Степакину на заключение под стражу. Он проведет в СИЗО до 24 мая 2024 года.

На сайте суда уточняется, что Николая Степакина обвиняют по ст.196 (преднамеренное банкротство), ч. 4 ст.160 (присвоение или растрата), ч. 4 ст.159 (4 эпизода) — мошенничество, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества) УК РФ.

О задержании бывшего топ-менеджера ПАО «Тяжстанкогидропресс» стало известно в 2022 году. Вместе с ним был взят еще один руководитель завода — Виктор Арановский. Бывшее руководство «Тяжстанкогидропресса» начали судить в октябре прошлого года.

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