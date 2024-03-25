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Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта

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Криминал Теракт в Crocus City Hall Обвиняемых в теракте в Crocus City Hall завели в зал суда: их первые фото и имена

Обвиняемых в теракте в Crocus City Hall завели в зал суда: их первые фото и имена

Сегодня в Басманном суде им изберут меру пресечения

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Следователи просят об аресте

Обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall привезли в Басманный суд Москвы и завели в зад суда. Сегодня, 24 марта, здесь будет рассмотрено ходатайство следователя СК России об их аресте, передает корреспондент MSK1.RU из суда. Заседание начнется в ближайшее время.

Материалы об избрании меры пресечения поступили в суд несколько часов назад. При этом журналисты дежурят здесь с раннего утра. Всё это время территория оцеплена, выставлено полицейское усиление. Затем приехало несколько вооруженных нарядов полиции.

Суд назвал имена двоих подозреваемых: Мирзоев Далерджон Баротович и Рачабализода Саидакрами Муродали.

Напомним, мужчины — граждане Таджикистана. Они обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 205 УК России («Теракт, повлекший смерть человека»). Им грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стреляли в зрителей без разбора, затем подожгли здание. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 137. На следующий день ФСБ заявила о задержании 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями.

Мы следим за ходом заседания в режиме онлайн.

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