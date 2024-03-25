Обвиняемых в теракте в Crocus City Hall завели в зал суда: их первые фото и имена

Следователи просят об аресте Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall привезли в Басманный суд Москвы и завели в зад суда. Сегодня, 24 марта, здесь будет рассмотрено ходатайство следователя СК России об их аресте, передает корреспондент MSK1.RU из суда. Заседание начнется в ближайшее время.



Материалы об избрании меры пресечения поступили в суд несколько часов назад. При этом журналисты дежурят здесь с раннего утра. Всё это время территория оцеплена, выставлено полицейское усиление. Затем приехало несколько вооруженных нарядов полиции.

Суд назвал имена двоих подозреваемых: Мирзоев Далерджон Баротович и Рачабализода Саидакрами Муродали.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me











Напомним, мужчины — граждане Таджикистана. Они обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 205 УК России («Теракт, повлекший смерть человека»). Им грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

