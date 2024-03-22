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Криминал Министр ЖКХ Новосибирской области останется в должности — сейчас ему выбирают меру пресечения

Министр ЖКХ Новосибирской области останется в должности — сейчас ему выбирают меру пресечения

Дениса Архипова обвиняют в злоупотреблении полномочиями

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Заседание проходит сегодня, 22 марта

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов остается в должности несмотря на обвинения. Сейчас чиновник находится в зале суда — ему избирают меру пресечения. Дело рассматривают в Центральном районном суде.

— Вину министр не признал. Он остается в должности. Меру пресечения определит суд. Надеемся, в этом деле разберутся, — сообщила пресс-служба МинЖКХ Новосибирской области.

Заседание об избрании меры пресечения проходит в закрытом режиме.

Дениса Архипова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями — по части 3 статьи 283 УК РФ. Как установили прокуроры в ходе проверки, он заключил соглашение о вывозе бытовых отходов с компанией «Экология-Новосибирск», которое было обеспечено банковской гарантией 220 миллионов рублей. Соглашение исполнено не было. По версии следствия, Денис Архипов принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком этих средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступила указанная сумма.

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