Министр ЖКХ Новосибирской области останется в должности — сейчас ему выбирают меру пресечения

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов остается в должности несмотря на обвинения. Сейчас чиновник находится в зале суда — ему избирают меру пресечения. Дело рассматривают в Центральном районном суде.

Дениса Архипова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями — по части 3 статьи 283 УК РФ. Как установили прокуроры в ходе проверки, он заключил соглашение о вывозе бытовых отходов с компанией «Экология-Новосибирск», которое было обеспечено банковской гарантией 220 миллионов рублей. Соглашение исполнено не было. По версии следствия, Денис Архипов принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком этих средств. В результате в бюджет Новосибирской области не поступила указанная сумма.