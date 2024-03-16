«Открываем машину, а она голая»: новосибирцы обвинили владельца СТО в мошенничестве — полиция возбуждать дело отказывается

СТО находилось в гаражах на улице Мясникова Источник: предоставлено читателями НГС











Этой зимой несколько владельцев отдали свои машины в ремонт на СТО на улице Мясникова, но вместо исправных получили автомобили, из которых вытащили все внутренности. Другие новосибирцы доверили владельцу СТО Роману Дзюбенко приобретение новой машины, но в итоге остались и без средств, и без автомобиля. В полиции недовольным горожанам отказали в возбуждении дел, а сам владелец СТО пропал из гаража, где принимал клиентов. Пострадавшие объединились в группу, чтобы добиться справедливости, и рассказали НГС свои истории. О том, как десятки людей потеряли сотни тысяч рублей и какое прошлое скрывает владелец СТО — в материале Елизаветы Шаталовой.

«Пустая» машина после замены свечей

Машина Марии оказалась «пустой» Источник: предоставлено Марией Майковой











Мария Майкова решила поменять свечи в автомобиле и приехала на СТО к Роману Дзюбенко. Один из механиков поменял ей свечи, но заметил, что в автомобиле есть неисправности: «мотор на последнем издыхании». Роман убедил сибирячку, что машине нужен дорогостоящий ремонт.

— Я сначала засомневалась, потом думаю: если надо, значит надо. Мы через несколько дней приехали, оставили ему машину. На следующий день он мне сообщил сумму стоимости ремонта. Я оплатила, потом он пропал, потом опять сумма прибавилась: что-то надо еще помыть, там что-то еще доделать. Я еще оплатила, — вспоминает Мария.

Тремя платежами она перевела владельцу СТО более 61 тысячи рублей: сначала 25 тысяч рублей, потом 18 тысяч рублей и еще раз 18,4 тысячи рублей. Но день, когда Марии обещали вернуть машину, постоянно переносили, и ремонт растянулся на месяц. Перед Новым годом Роман вернул часть денег — 30 тысяч рублей. Эти деньги Мария, в свою очередь, должна была вернуть при получении машины.

Но отремонтированный автомобиль всё не возвращали, и она решила обратиться в полицию. Сотрудница МВД связалась с Романом Дзюбенко, и он пообещал, что 7 января обязательно машину вернет. Мария снова стала ждать.

— Но он даже не вышел на связь. Арендодатель, у которого Роман снимал гараж, мне позвонил, сказал, что Роман съезжает, — рассказала она НГС. — Я приехала, патруль вызывала и только таким образом забрала свою пустую машину. Я подъехала со своим знакомым мастером, и мы осмотрели автомобиль: ничего не было в машине, без тормозов автомобиль был, и была только коробка от мотора.

По словам девушки, мотор как будто был на месте, но, когда туда опустили камеру, внутри оказалось пусто. Некоторые детали поменяли на чужие, убрали крепеж, вытащили аккумулятор. Автомобиль пришлось оставить в соседнем боксе, потому что в Рождество было сложно найти эвакуатор, а сам он ехать не мог. Мария связалась с Романом, тот пообещал всё отдать 11 января, но денег девушка так и не увидела — как и пропавших с автомобиля запчастей. Тогда Мария написала заявление в полицию.

— Где-то через неделю, может, чуть больше недели, меня вызвали в участок, я еще раз дала показания. А 24 января мне пришло письмо об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть мы ждем, когда человек переедет в другое место и будет дальше обманывать людей, — поделилась Мария.

На то, что отремонтировать автомобиль, ей потребовалось еще около 100 тысяч рублей. Вместе с еще несколькими пострадавшими Мария теперь пытается привлечь владельца СТО к ответственности.

«Никто не может его найти»

Роман съехал с гаража 7 января Источник: читатель НГС











Новосибирец Евгений тоже получил отказ в возбуждении уголовного дела об аналогичном случае и решил провести собственное расследование. Он собрал всех пострадавших в одну группу в WhatsApp и продолжает искать людей, которые были связаны с Романом Дзюбенко. Сейчас в чате больше 10 человек.



Когда Евгений познакомился с Романом, тот ему рассказал, что владеет СТО и занимается покупкой автомобилей — якобы у него есть знакомый, который отыгрывает аукционы на арестованные автомобили. И Роман может достать машину подешевле.

— Состоялся такой разговор: если Роман такой «прошаренный» человек, то пусть приобретет мне автомобиль. Я спросил, сколько нужно денег, чтобы принять участие в аукционе. Он сказал, что первоначально 500 тысяч, может, дешевле получится. Он приехал ко мне домой, я ему наличными отдал 525 тысяч: 500 для участия в аукционе и 25, чтобы оплатить его услуги, — вспоминает Евгений.

Роман оставил Евгению расписку, что деньги взял на приобретение автомобиля, и сказал, что результатов торгов придется ждать три месяца. Евгений согласился.

— Три месяца всё было нормально. Буквально перед Новым годом созваниваемся с ним, он сказал, что есть автомобиль. Присылает мне видеофайлы с Subaru Forester, чтобы я подтвердил, что автомобиль мне подходит по внешнему виду. Я подтверждаю. И состоялся такой разговор, что автомобиль по аукциону отыгран чуть дороже. Я спрашиваю, на сколько дороже, сколько нужно денег еще дать, чтобы я в Новосибирске уже получил автомобиль и оформил, — рассказывает Евгений.

С учетом доставки доплата составляла 150 тысяч рублей — такой суммы наличными у Евгения не было, и он предложил перевод на карту. Роман согласился и дал счет своей супруги, Ларисы Назаровой. После перевода ему сообщили, что автомобиль уже куплен и скоро будут документы.

А вскоре после этого, по словам Евгения, Роман сначала сообщил, что заболел, а потом просто перестал отвечать на звонки. Евгений начал изучать личность Романа и нашел в соцсетях посты о том, что в Новосибирске есть владелец СТО, который обманул многих людей. Мужчина начал собирать информацию о пострадавших и подал заявление в полицию, но возбуждать уголовное дело ведомство отказалось.

— Я писал заявление в Калининском районе. В Заельцовском люди тоже писали, в Дзержинском, Первомайском — везде по городу, и никто не может его найти. Вроде в больнице он лежит, но в больницу приходим — его нет, — рассказывает Евгений.

К группе Евгения постоянно присоединяются люди. По его словам, один из пострадавших год назад отдал машину Роману, чтобы ему привезли новую. Но Роман его заблокировал и не отвечает на телефон.

«Сняли даже крепления»

Ирине Чернышевой посоветовали обратиться к Роману на работе: у женщины что-то произошло с двигателем после морозов, и коллега дала номер телефона мастера. Машину Ирины, Toyota Vitz, оформили быстро. За ремонт Ирина отдала 84 тысячи рублей, и в тот же вечер, 23 декабря, Роман забрал машину к себе на СТО, пообещав, что 31 декабря всё будет готово.

В день икс он сказал, что нужно доделать что-то в двигателе, и перенес дату. А потом начал ссылаться на то, что заболел.

— Он сказал, что в больницу попал. Я подумала: ладно, подождем. Проходит время, опять от него нет информации. Я знаю, где эти гаражи, я туда приезжала, деньги на второй день привозила. И мы туда приезжаем, а он уже съехал с этого гаража. Я ни фамилию, ничего не знаю. Я давай больницы прозванивать, но ничего, — рассказывает Ирина.

На сообщения Роман перестал отвечать в январе Источник: предоставлено Ириной Чернышевой











Ирина с мужем стали искать свою машину по соседним гаражам, но ничего не нашли. К этому моменту к поискам присоединился сын коллеги, который отдал на ремонт Роману два автомобиля, и вместе они расширили поиски. Автомобили нашлись во дворах домов на улице Мясникова. Пострадавшие решили искать свои автомобили на Мясникова. И сын коллеги, и Ирина свои машины нашли во дворах.

— Но ключи-то у Романа. Я звоню дочери, у нее второй запасной ключ. Мы с мужем утром едем за ключом, приезжаем, открываем машину, а она вообще голая. Всё вытащили, — вспоминает Ирина.

Сразу же Ирина по совету мужа поехала писать заявление в полицию, но и ей тоже пришел отказ. По словам Ирины, в МВД ей объяснили, что это нормально и после отказа заявление передадут в прокуратуру, где и будут решать его судьбу.

Параллельно Ирина занималась восстановлением машины. На другой СТО ей подробно описали состояние автомобиля и составили перечень того, чего в автомобиле не хватает (документ есть в распоряжении редакции). Например, на месте вообще не оказалось двигателя.

Свою машину женщина нашла во дворе Источник: предоставлено Ириной Чернышевой

— У меня даже сняли все крепления — даже крепить двигатель и коробку было не к чему, — рассказала Ирина. — Хорошо еще провода как-то аккуратно снимали.



Для ремонта Ирине пришлось купить автомобиль-донор за 140 тысяч рублей. Еще 23 тысячи ушли на дополнительные запчасти для ремонта, 30 тысяч — за работу.

Сбежал от долгов

Новосибирцы утверждают, что заявления подавали в разных районах города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В пресс-службе МВД по Новосибирской области на вопрос НГС о том, сколько заявлений о работе СТО Романа Дзюбенко подали новосибирцы, дали ответ только об отделе полиции № 4 «Калининский» — там было подано два заявления.



— По результатам проверки одного из заявлений было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По второму заявлению в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.



По остальным отделам в пресс-службе информацию не предоставили.

В ответ на заявление Ирины Чернышевой в МВД пояснили, что во время проверки полицейские позвонили жене Романа Ларисе Назаровой, которая сообщила, что ее муж находится в больнице № 25 и готовится к операции. Это же рассказал полицейским сам Роман и от дачи показаний отказался по состоянию здоровья. Также владелец СТО сказал, что после выписки из больницы придет в ОВД для дачи объяснений (документ есть в распоряжении редакции).

Полицейские также указали, что в деле Ирины отсутствует достаточно данных, которые бы указывали на признаки преступления по статье 159 УК РФ (мошенничество). А в возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия «события преступления» — по материалам проверки полицейским нужно опросить Романа Дзюбенко.

Номера, по которым пострадавшие связывались с Романом Дзюбенко, сейчас недоступны. Корреспондент НГС не смогла связаться ни с владельцем СТО, ни с его супругой. Роман был известен некоторым пострадавшим как Назаров (по фамилии жены), а некоторым — как Дзюбенко. Они также выяснили, что мужчина приехал в Новосибирскую область из Алтайского края — это подтверждают и источники НГС.



На сайте Рубцовского городского суда Алтайского края есть несколько судебных разбирательств, ответчиком в которых выступает Роман Дзюбенко. В мае 2023 года, например, к Роману подал иск местный житель Ваулин. Он обратился в СТО «Ваш автосервис» и заплатил 97 500 рублей за ремонт автомобиля.

Изначально истец предоставил 55 тысяч рублей предоплаты, но Роман просил его перечислять разные суммы на запчасти — от 3,5 тысячи рублей до 13 тысяч. Но ремонт автомобиля затянулся и не был выполнен. В итоге истец вынужден был забрать автомобиль и потребовал у Романа вернуть деньги. Не получив их, он составил досудебную претензию и обратился за экспертизой. Она показала, что при ремонте машине был нанесен ущерб.

В итоге суд постановил взыскать с Романа Дзюбенко 55 тысяч рублей по договору подряда и 55 тысяч рублей неустойки, а также оплатить штраф за неудовлетворение требований потребителя (10 тысяч рублей), убытки при диагностике (1750 рублей), расходы на составление экспертного заключения (3666 рублей), почтовые расходы. В общей сложности получилось 125 тысяч рублей. Сам Роман Дзюбенко в суд не явился. Судя по сайту ФССП Алтайского края, его долг по иску так и не был оплачен.

На сайте ФССП Алтайского края у Романа Дзюбенко около 7 неоплаченных долгов. По судам с него пытаются взыскать суммы размером от 66 до 134 тысяч рублей. При этом у мужчины есть и долги по кредитам.

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