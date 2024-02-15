«Поделитесь смесью, нечем кормить ребенка»: мамочки-мошенницы начали зарабатывать на доверчивых родителях

Безопасность человека — только в его руках

При каждом выходе в интернет современный человек должен быть максимально бдительным и помнить о своей информационной и финансовой безопасности. Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о том, какие риски поджидают интернет-пользователя в Сети, где его будут пытаться избавить от денег и ценностей всеми возможными способами.