«Поделитесь смесью, нечем кормить ребенка»: мамочки-мошенницы начали зарабатывать на доверчивых родителях

Несчастная, брошенная нерадивым супругом или любовником женщина с голодной малюткой на руках — образ, который активно начали примерять на себя сетевые мошенники. Их расчет строится на лучших человеческих качествах — доброте, отзывчивости и желании помочь тем, кто попал в беду. Что за заработок на сердобольных людях скрывается за паническими сообщениями в городских пабликах в социальных сетях и как защитить себя от этого рассказали профессиональные юристы и специалисты по компьютерной безопасности. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
«Купить банку сейчас возможности нет»
Бьющие по сердцу сообщения с просьбами о помощи появляются с завидной частотой в городских пабликах в социальных сетях. Судя по всему — всё честно, денег не просят, просто женщина с маленьким ребенком оказались в крайне затруднительной ситуации.
— Девочки, выручайте! Кто кормит своих малюток не грудью, а смесью, пожалуйста поделитесь ей или помогите баночкой, у нас пищевая аллергия подходит только гипоаллергенная смесь, это: Нутрилон, Nan2, Симилак 2…Рассчитывать не на кого, смеси осталось на 2–3 кормления. У нас ситуация help, прошу вас откликнуться! — так выглядит одно из стандартных подобных сообщений.
Иногда публикации выглядят еще более подробно и убедительно. «Женщина» сетует, что детское питание ребенку не подошло и предлагает обменяться. Ссылаясь, конечно же, на тяжелую финансовую ситуацию.
— В данный период нам очень тяжело приходится, поэтому вынуждена обратиться к вам. Есть смесь «Малютка» в количестве восьми банок, — взывают о помощи в соцсетях. — Ищу в срочном порядке мамочек на обмен 3/1. У нас лактозная недостаточность, сразу покрылись пятнышками, ребенок мучается. Есть фото и справка от педиатра. Нам подходит только «Симилак Гипоаллергенная». Эта смесь нам просто необходима. В данный момент ребенка нечем кормить. На пару кормлений осталось, растягивала как могла. Пожалуйста, отзовитесь с кем можно будет обмениваться. У меня просто купить банку сейчас возможности нет, а кормить «Малюткой» — это мучение для ребенка.
Совпадение или нет, но первые комментарии к таким записям также практически одинаковы. Женщины с разными именами и фамилиями, но с закрытыми аккаунтами, отвечают: «Смеси у меня нет к сожалению, но помочь хочу, так как сама была в похожей ситуации, прекрасно понимаю вас. Напишите сюда номер карты и сколько стоит смесь которая вам подходит, помогу хоть немного, может насобираете хоть на банку. +110, здоровье вам и малышу».
«Ну какая мать мимо пройдет?»
Расчет авторов подобных сообщений прост: расчувствовавшиеся читатели, особенно женщины с детьми или почувствовавшие себя спасителями мужчины, откликнутся и попробуют прийти на помощь. При этом крайне мало людей будет пытаться действительно привезти и лично передать заявленную детскую смесь. Большинство предпочтет помочь деньгами.
О своем опыте общения с авторами подобных сообщений рассказал житель Михайловки, Александр. Увидев подобный пост в сообществе о своем городе, он сразу поспешил отреагировать, предложив приехать лично.
— Я написал сообщение автору поста. Сказал, что смогу подвезти лишнюю баночку смеси «Нутрилон», вопрос только куда. Мне назвали конкретный адрес — частный дом практически на окраине. Но, когда я сообщил, что подъехал, то сначала долго не получал никакого ответа, а позже написали, что сейчас не дома, что им неудобно и прочие неубедительные вещи, — рассказал он, — Зато, написав с другой страницы и предложив помочь деньгами, я моментально получил номер карты.
Подобные же отклики поступают и от других жителей, увидевших сообщения и решивших откликнуться.
— Она не отвечает на SMS, когда ей предлагают привезти смесь. Игнорит... А когда деньги предлагают перевести, так сразу отвечает, — пишут оскорбленные люди. — Так что лохотрон это всё. Не ведитесь.
По словам участников сообществ, где публиковались посты с мольбами о материальной помощи, важное условие для «мамочек» — дистанционная помощь. Никаких личных встреч, лишь перевод средств на карту.
— Она отвечает и дает номер карты или телефона тем, кто напрямую предлагает деньги, и не привезти их по адресу, а только переводом, — отмечают комментаторы. — И личные сообщения для этого у нее открыты!!!
Волгоградка Анна стала мамой полтора года назад и высказала свое мнение о таких манипуляциях.
— Мой сын тоже на смесях с восьми месяцев и скажу, что гипоаллергенная «Пеппти Гастро» сейчас в дефиците, их почти нет. Да и в целом, эти смеси недешевые, — поделилась молодая мама. — Но на подобный пост я бы не отреагировала, хотя… Баночкой, быть может, и помогла. Но деньги бы не отправила точно, вдруг направит не в то русло. Были уже такие случаи. Одной якобы многодетной мамочке всей «Родниковой долиной» собирали 20 тысяч на какие-то нужды, а в итоге увидели ее в «Пятерочке», покупающей пиво. Я предпочитаю помогать материально, а не финансово. Всякие люди бывают, и мошенников слишком много. Оставляют номера карт, телефон для перевода, у них якобы ребенок болеет, рассчитывая, что «ну какая мать мимо пройдет?».
«Сколько денег с сердобольных мам можно собрать!»
Так можно ли назвать преступлением действия таких попрошаек, если отзывчивый народ порой добровольно перечисляет им свои деньги? Ведь вымогательством даже ложную просьбу о помощи назвать сложно. Чтобы выяснить, есть ли в этом явлении элемент мошенничества, журналисты V1.RU поговорили с известным юристом Романом Гребенниковым.
— Я однозначно вижу в этом состав преступления. По сути, такое сообщение — попрошайничество. Но тот, кто это написал, вымогает деньги обманом, — объясняет Роман Гребенников. — Может, кто-то и помогает добровольно, но ведь это происходит на условиях обмана. Людей намеренно вводят в заблуждение о плохом финансовом положении «женщины с ребенком», те идут на встречу и перечисляют деньги. Это мошенничество. Оказавшись пострадавшим в этой ситуации, можно смело обращаться в полицию. И если убрать всю лирику и оставить одни критерии законности, то здесь налицо мотив преступления, что полностью попадает под статью 159 УК РФ.
По словам юриста, попасть под уголовную статью рискуют даже по-настоящему нуждающиеся в помощи люди, если они изначально неверно обозначают свои потребности.
— Оценивать это можно и нужно только с точки зрения закона. Даже если настоящая мама просит о помощи, но сначала просит о смеси для кормления, а потом ее нуждой становится перевод денег, это так же будет введение в заблуждение, а значит, преступление, — уточняет Роман Гребенников. — Конечно, если ты делаешь это видом своего бизнеса, очевидно криминального, если ты на деле не обеспечиваешь никакого ребенка, или у тебя есть возможность делать это самостоятельно, но при этом пишешь обратное, то ты занимаешься мошенничеством. Таким образом люди могут наживаться. Если в группе состоит несколько тысяч, или даже десятков тысяч людей, то представляете, сколько денег с сердобольных мам можно собрать? Но это мошенничество, и не более того. Даже если она не получила деньги, но просьбу уже транслировала — это покушение на мошенничество, тоже статья уголовного кодекса. А если получила и потратила их — преступление.
Безопасность человека — только в его руках
При каждом выходе в интернет современный человек должен быть максимально бдительным и помнить о своей информационной и финансовой безопасности. Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о том, какие риски поджидают интернет-пользователя в Сети, где его будут пытаться избавить от денег и ценностей всеми возможными способами.
— Считайте, что мошенники окружают вас везде. Когда вы просто выходите в интернет и совершаете любое действие, шанс того, что вы станете жертвой, сразу достигает минимум
По мнению Сергея Голованова, при этом человек отдает себе отчет о своих действиях в тот момент, когда добровольно переводит злоумышленнику свои деньги или передает личные данные.
— Многие жалуются потом в правоохранительные органы, мол «я ничего не делал, а с меня сняли деньги», — говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. — Но это не выдерживает никакой критики. Потому что никаких слитых данных никогда не хватит для того, чтобы списать у вас денежные средства без вашего ведома. Все действия мошенников должны быть санкционированы самим пользователем. Только сам человек может ввести какой-то код, перейти по определенной ссылке и нажать «подтверждение». Весь этот театр ума и введение в заблуждение пользователя — единственный способ, чтобы получить от него что-то необходимое. Безопасность человека и его кошелек — только в его руках.