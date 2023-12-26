«Надоели пустые обещания»: организатора закупок с форума SiBmama обвинили в присвоении сотен тысяч — жалобы дошли до суда

Несколько новосибирских мам заказали через популярный семейный форум бытовую технику для дома, но так ее и не получили. Кто-то ждёт свои покупки с осени, кто-то — с весны этого года. Организатор совместных закупок на форуме SiBmama Марина Молодых занимается этим бизнесом более 10 лет, но до недавнего времени своих клиентов не подводила. Но все изменилось, и кто-то из обманутых клиентов уже обратился с заявлением о мошенничестве в МВД, а кто-то даже дошёл до суда. Пострадавшие заявили о совокупном ущербе почти в 700 тысяч рублей, но организатор закупки уверяет, что намерена вернуть всем деньги. Стороны конфликта выслушал журналист НГС.
7 человек, 700 тысяч
Совместные закупки через форум SiBmama — довольно популярный сервис среди новосибирских мам и их мужей, особенно после начала СВО, когда зарубежные производители начали уходить с российского рынка. Предприимчивые дельцы привозят желаемое путём параллельного импорта за приемлемые деньги, в результате все довольны: и клиенты, и организаторы таких закупок — они получают свой процент. Правда, подвести может и годами проверенный поставщик. Именно такую историю НГС рассказали несколько жительниц Новосибирска.
Анна Коновала уже обращалась к пользователю форума SiBmama с ником Золотко 09 (в миру — Марина Молодых) за покупкой стиральной машины в 2019 году. Организатор совместной закупки тогда не подвела и привезла технику в срок. Поэтому когда Анне потребовались новые стиральная и холодильные машины, она обратилась к Марине Молодых повторно.
— Дело было 19 октября. Организатор закупки предложила перейти из общения через форум в мессенджер, где и велась дальнейшая переписка. Я сделала 100-процентную предоплату в 60 тысяч рублей по СБП, за эти деньги мне пообещали привести обе позиции дешевле примерно на 15%, чем у производителя. После того, как прошли все разумные сроки, я написала официальную претензию с требованием вернуть деньги. Их я жду до сих пор. Я начала искать других пострадавших клиентов, нас набралось семь человек с совокупным ущербом в 700 тысяч рублей. Если у кого-то их них и был возврат, то речь идёт о малой части от уплаченного, — рассказала Анна Коновалова.
НГС созвонился с несколькими женщинами из списка пострадавших, который подготовила Анна.
— Я заказала стиральную машину в апреле этого года за 67 тысяч рублей, внеся 100-процентную предоплату. Это не первый мой заказ у Марины Молодых, но раньше все происходило без проблем. В этот раз я заметила одно отличие от предыдущих сделок: Марина предложила мне перейти из обсуждения на форуме в мессенджер якобы для удобства, — рассказала НГС Светлана Кисельникова. — Мне обещали поставку через два месяца, но я не дождалась ее до сих пор. Уже возврат мне обещали в ноябре, но год заканчивается, а денег нет. Мне надоели пустые обещания и «завтраки», я буду решать эту проблему в суде.
Наталья Федосеева в разговоре с НГС рассказала, что заказала у Марины Молодых сразу три позиции бытовой техники, но дождалась лишь одной.
— В сентябре я оплатила сразу поставку техники для кухни, морозильную камеру и парогенератор. Мне привезли лишь морозилку, да и то с опозданием. В итоге до сих пор не поставлена техника на 198 тысяч рублей, а вернула мне Молодых всего около двадцати тысяч. Да и то после того, как я заявление в МВД написала, и меня участковый опросил, — рассказала она.
Как устроены совместные закупки
SiBmama — это популярный семейный портал, как и NGS.ru, он вырос из форума. Его пользователи делятся опытом и спорят о беременности, фильмах, растениях, животных, рецептах, моде, кулинарии, садоводстве, здоровье, семейной жизни, воспитании детей и ремонте. Основная аудитория — беременные женщины, планирующие беременность и старожилы форума. Большинство отзывов о SiBmama на различных площадках делятся на две категории: первая — благодарность за пользу, вторая — негатив из-за неудобства и непонятности устаревшего интерфейса портала, но недовольных значительно меньше. В 2007 году на сайте появились разделы «Коммерческие закупки» и «Совместные закупки».
Совместная покупка — это публичное приглашение со стороны организатора участников форума SiBmama к закупке тех или иных товаров с некоторой наценкой в пользу организатора за его услуги и понесенные расходы. Сам товар клиент выбирает непосредственно на сайте фирмы-поставщика (или из каталога, созданного организатором), и его покупают строго для «клиента». Организатором совместной покупки может выступить любой зарегистрированный участник форума при условии соблюдения им правил для организаторов.
За размещение одного предложения, которое представляет собой созданную ветку обсуждения в профильном разделе форума, организатор платит администрации 1600 рублей в месяц, а за 3000 рублей в месяц тему пометят значком «важное».
— Администрация форума не участвует в организации коммерческой деятельности авторов предложений и не несет ответственности за благополучное завершение их проектов. Мы предоставляем только и исключительно информационное пространство, хотя и прилагаем все усилия для того, чтобы закупки успешно завершались ко всеобщей выгоде, — предупреждают пользователей SiBmama в правилах коммерческих закупок.
Тема Марины Молодых появилась на форуме в 2012 году. В качестве эксперимента журналист НГС Анастасия Медведева, не указав, что она журналист, через мессенджер обратилась к Марине Молодых, попросив подобрать бытовую технику для обновления кухни. В ходе переписки предпринимательница предлагала привезти товар по цене на 30–50% дешевле, чем на сайте ее официального производителя.
Администрация SiBmama не ответила на запрос НГС по ситуации с клиентами Марины Молодых. На момент публикации тема о совместной закупке пользователя Золотко 09 помещена в архив.
Вам не понять
Марина Молодых в разговоре с НГС подчеркнула, что более 10 лет помогала форумчанам приобретать бытовую технику, и до недавнего времени все клиенты оставались довольны.
— 95% наших клиентов — люди, которые пришли по рекомендации, потому что мы всегда выполняли свои обязательства. Те клиенты, о которых вы спрашиваете, они тоже неоднократно пользовались моими услугами. Я не буду вдаваться в подробности, что именно является причиной тяжелой ситуации, думаю, вы сами знаете, что из России ушли 95% производителей бытовой техники, они поставлялись только посредством параллельного импорта. А те, что остались, не могут полностью удовлетворить возросший спрос. Говорить подробней о нашей ситуации я не считаю нужным: чтобы вы поняли, о чем пойдет речь, нужно обладать образованием как минимум или финансиста, экономиста или налоговика, — заявила она.
Остается только догадываться, хватит ли образования для того, чтобы разобраться в ситуации новосибирским судьям. В картотеке арбитража Новосибирской области мы нашли три дела, в которых ИП Марина Борисовна Молодых проходит ответчиком по искам организаций. Требования на общую сумму в четыре миллиона рублей к ней заявили три фирмы: «О-Си-ЭС-Центр», «Агротехнологии» и «РК-РЕГИОН». В рамках обеспечительных мер по одному из этих исков арбитраж арестовал имущество сибирячки на 3,257 миллиона рублей. Сервис «Контур.Фокус» информирует о «частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам ИП Молодых».
НГС изучил и картотеку судов общей юрисдикции на предмет исков к ИП Марине Молодых, основным профилем которой значится торговля бытовыми товарами. Имущественные требования в рамках закона о защите прав потребителей к ней выдвигают минимум восемь новосибирцев: два таких иска рассматривает Калининский районный суд, два — Дзержинский, три — Октябрьский и еще один — Зельцовский районный суд.
— Мы признаем, проблемы есть, но мы никуда от них не бегаем, я постоянно на связи с клиентами. С каждым работаем индивидуально: кому-то вернули деньги полностью, кому-то — частично. Такая сложная ситуация у нас сложилась впервые за долгие годы работы. Но все обязательства будут выплачены, — подытожила Молодых в конце разговора с НГС, еще раз подчеркнув, что «не считает нужным вдаваться в подробности именно экономического, финансово-налогового характера, чтобы пояснить ситуацию».
В МВД Новосибирской области, куда несколько клиентов предпринимательницы обратились с заявлением о мошенничестве, на момент публикации не ответили на запрос НГС. При получении комментария материал будет дополнен.
Ранее мы рассказали о том, как новосибирский ювелир сбежал с деньгами и украшениями клиентов — они объявили награду за информацию о нем.