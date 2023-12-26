«Надоели пустые обещания»: организатора закупок с форума SiBmama обвинили в присвоении сотен тысяч — жалобы дошли до суда

Анна Коновала уже обращалась к пользователю форума SiBmama с ником Золотко 09 (в миру — Марина Молодых) за покупкой стиральной машины в 2019 году. Организатор совместной закупки тогда не подвела и привезла технику в срок. Поэтому когда Анне потребовались новые стиральная и холодильные машины, она обратилась к Марине Молодых повторно.



— Дело было 19 октября. Организатор закупки предложила перейти из общения через форум в мессенджер, где и велась дальнейшая переписка. Я сделала 100-процентную предоплату в 60 тысяч рублей по СБП, за эти деньги мне пообещали привести обе позиции дешевле примерно на 15%, чем у производителя. После того, как прошли все разумные сроки, я написала официальную претензию с требованием вернуть деньги. Их я жду до сих пор. Я начала искать других пострадавших клиентов, нас набралось семь человек с совокупным ущербом в 700 тысяч рублей. Если у кого-то их них и был возврат, то речь идёт о малой части от уплаченного, — рассказала Анна Коновалова.