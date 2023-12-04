Золотая жилка: новосибирский ювелир сбежал с деньгами и украшениями клиентов — они объявили награду за информацию о нем

«Как кусок сердца оторвал»

В августе 2023 года Владимир К. пришёл в ломбард ювелирной сети «585 Золотой» на кольце площади Калинина. Мужчина сдал ювелиру Армену Галстяну в ремонт золотые цепочку и крестик общим весом в 20 грамм.

— Я этого мужчину помню: раньше он уже мне что-то чинил. На крестике мне нужно было поставить пробу, а на цепи поменять замочек с карабинчика на сундучок, — рассказал Владимир. — Обратной связи от мастера не было, в первой половине сентября я пришёл обратно в ювелирный салон. И сотрудники мне пояснили, что Галстян куда-то пропал.