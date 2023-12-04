Золотая жилка: новосибирский ювелир сбежал с деньгами и украшениями клиентов — они объявили награду за информацию о нем

Около десятка новосибирцев пожаловались на ювелира Армена Галстяна: он в салоне федеральной ювелирной сети принял у них украшения на ремонт и переплавку, взял деньги за работу и пропал. Только один из его клиентов оценивает ущерб в пару сотен тысяч рублей, а другие готовы заплатить вознаграждение за информацию о местонахождении ювелира. Выяснилось, что подобное происходит не впервые, и Армен Галстян уже получал срок в колонии за аналогичные преступления. Подробности — в материале НГС.
«Как кусок сердца оторвал»
В августе 2023 года Владимир К. пришёл в ломбард ювелирной сети «585 Золотой» на кольце площади Калинина. Мужчина сдал ювелиру Армену Галстяну в ремонт золотые цепочку и крестик общим весом в 20 грамм.
— Я этого мужчину помню: раньше он уже мне что-то чинил. На крестике мне нужно было поставить пробу, а на цепи поменять замочек с карабинчика на сундучок, — рассказал Владимир. — Обратной связи от мастера не было, в первой половине сентября я пришёл обратно в ювелирный салон. И сотрудники мне пояснили, что Галстян куда-то пропал.
Мужчина написал в ювелирном салоне претензию, потребовав компенсировать ущерб, который он оценивает в 200–250 тысяч рублей. В ответ у него запросили документы, и Владимир их предоставил. Ответа на претензию по существу он не получил до сих пор, утверждает мужчина.
— Когда я приносил в «585 Золотой» необходимые документы, там уже были другие пострадавшие. Как мне пояснили, Галстян кинул то ли 16, то ли 19 человек и скрылся с их бижутерией, — говорит он. — Как кусок сердца взял и оторвал: для меня эти украшения очень много значат.
Мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении имущества (фото талона-уведомления есть в распоряжении редакции). А также пожаловался в Роспотребнадзор. В ведомстве Владимиру заявили, что «не в праве обязать хозяйствующий субъект в административном порядке решать вопросы, связанные с имущественными требованиями», и посоветовали обратиться в суд. Ответ ведомства на жалобу мужчины есть в распоряжении НГС.
Еще одна сибирячка Анастасия Воробьева в сентябре принесла в «585 Золотой» на переплавку в обручальные кольца цепочку и пару сережек. Заказ принимал, по ее словам, сам Армен Галстян. В акте стоимость работы обозначили в 19 тысяч рублей, еще 26 700 нужно было добавить за дополнительное золото и камни в кольца.
— Впечатление мастер производил приятное, несмотря на наколки в стиле 90-х на его руках. Пока мы обо всем договаривались, он что-то кому-то запаял — видно, что человек в ювелирном деле разбирается. Я внесла предоплату в 13 тысяч рублей и через неделю перевела еще 25 тысяч на карточку Армена по его просьбе. С тех пор он не выходил на связь, — рассказала Анастасия.
Женщина не стала обращаться в полицию: она не верит, что сбежавшего ювелира будут старательно искать. Но за организацию встречи с Галстяном ее супруг обещает вознаграждение.
— Серьезно, я не шучу. Если нам скажут, куда конкретно приехать, чтобы застать Галстяна на месте, мой муж заплатит 50 тысяч рублей, — заявила НГС Анастасия Воробьева.
Десяток обманутых
28 ноября журналист НГС направил ювелирной сети «585 Золотой» запрос с просьбой уточнить, сколько клиентов пожаловалось на работавшего в салоне ювелира. Запросу НГС присвоили регистрационный номер, но комментарий не поступил.
По информации Анастасии Воробьевой, ювелира в «585 Золотой» вообще не трудоустраивали — он просто снимал помещение для мастерской в филиале сети на площади Калинина.
— Для меня неважно, работал он там или не работал. Я пришла в конкретный ювелирный салон под конкретной вывеской. Считаю, что ответственность должен нести сначала «585 Золотой», а он уж пускай разбирается с Галстяном, — считает сибирячка. — Плюс, когда я обращалась в другой салон этой сети, мне также рекомендовали именно Галстяна.
В полиции журналисту НГС сообщили, что возбудили уголовное дело по заявлению Владимира К.
— В 3-й отдел по расследованию преступлений на обслуживаемой территории по городу Новосибирску СУ МВД РФ с аналогичными заявлениями о совершении преступления обратилось 8 граждан. По заявлениям возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК (мошенничество). Проводится расследование, — говорится в ответе МВД на запрос НГС.
В полиции добавили, что устанавливают местонахождение пропавшего ювелира.
Ювелир-рецидивист
По данным «Контур.Фокус», в 2007 Армен Юрикович Галстян в равных долях с Артемом Юриковичем Галстяном учредил ювелирную компанию «Ани-Ка», но она просуществовала всего год. В 2010 Артем и Армен открыли еще одну ювелирную мастерскую Arm-Gold, ее ликвидировали спустя девять лет.
В июне 2015 года Армена Галстяна осудили за хищение ювелирных изделий у клиентов своей ювелирной мастерской в Ленинском районе Новосибирска. Люди сдали ему на переплавку золотые цепочки, серьги, подвески, часы и кольца. Установленный судом ущерб по 8 эпизодам хищения или растраты составил 431 тысячу рублей. Галстян получил три года колонии общего режима.
В 2021 году Армен Галстян получил статус индивидуального предпринимателя, но основным видом деятельности у него значится строительство, отделка и ремонт квартир и домов. ИП на момент публикации значится действующим.
По данным базы судебных приставов, только в Новосибирской области в отношении Армена Галстяна открыто 8 исполнительных производств.
Журналисту НГС не удалось дозвониться ни до одного из предполагаемых братьев Галстян — оператор лишь информирует о временной недоступности абонентов.
Ранее НГС рассказал о том, как новосибирский столяр собрал предоплату с жителей нескольких регионов и бесследно пропал. Правда, после публикации НГС мужчина объявился и сказал, что его оболгали.