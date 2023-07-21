«Хочу, чтобы он получил срок». Новосибирский столяр собрал деньги с жителей 5 регионов — и бесследно пропал

НГС обзвонил десять участников группы пострадавших от действий столяра. Все они рассказывают примерно одно и то же: красивые обещания, предоплата в размере от 70 до 100%, заключение договора, который потом не исполнялся. Некоторые из клиентов уже выиграли гражданские суды, но приставы не справляются с исполнением решений: они не могут найти Антона. Известно, что в 2021 году столяр жил где-то в Башкортостане, там он встречался с клиентами и заключал договоры.

— Я заказал у Кольцова дачный домик из дерева, перевел ему 188 000 рублей в качестве предоплаты: он сказал, что потом дороже будет, я и повелся. После получения денег он не забил ни гвоздя, вообще ничего не сделал. Решение суда, по которому он должен вернуть мне около 255 000, не исполняется. В возбуждении уголовного дела мне отказали, — рассказал НГС бизнесмен из Уфы Айдар Сайфутдинов.

