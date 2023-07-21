«Хочу, чтобы он получил срок». Новосибирский столяр собрал деньги с жителей 5 регионов — и бесследно пропал

Жителя Новосибирска Антона Кольцова обвинили в мошенничестве: он брал деньги на строительство объектов из дерева, а потом пропадал. Финансовые претензии к нему выдвигают жители Новосибирской, Челябинской, Омской областей, Башкортостана и Уфы. Они утверждают, что решения суда о возврате денег по неисполненным договорам Кольцов не исполняет, а пострадавшие от его действий не могут добиться возбуждения уголовного дела.
«Сказал, потом дороже будет, — я повелся»
Многодетная мама из Новосибирска Анастасия Хасанова хотела подарить своим тройняшкам на день рождения домик из дерева. На популярном сайте объявлений она нашла столяра Антона Кольцова, который согласился взяться за работу после получения предоплаты в 70%.
— Я заплатила ему 22 600 рублей, мы заключили договор. К обозначенному сроку Антон ничего не сделал, начал кормить нас завтраками, а потом и вовсе пропал. Я начала искать других обманутых им людей и вышла на группу пострадавших, — рассказала Анастасия.
НГС обзвонил десять участников группы пострадавших от действий столяра. Все они рассказывают примерно одно и то же: красивые обещания, предоплата в размере от 70 до 100%, заключение договора, который потом не исполнялся. Некоторые из клиентов уже выиграли гражданские суды, но приставы не справляются с исполнением решений: они не могут найти Антона. Известно, что в 2021 году столяр жил где-то в Башкортостане, там он встречался с клиентами и заключал договоры.
— Я заказал у Кольцова дачный домик из дерева, перевел ему 188 000 рублей в качестве предоплаты: он сказал, что потом дороже будет, я и повелся. После получения денег он не забил ни гвоздя, вообще ничего не сделал. Решение суда, по которому он должен вернуть мне около 255 000, не исполняется. В возбуждении уголовного дела мне отказали, — рассказал НГС бизнесмен из Уфы Айдар Сайфутдинов.
Его земляк Никита Кононов заплатил Кольцову 180 000 за строительство трех домиков для гриля. Столяр даже возил предпринимателя на свое производство.
— Он показал мне, как строятся деревянные домики, всё было чисто и красиво. Получив деньги, Антон долго тянул резину, а потом пропал. Сейчас я думаю, что то производство вообще не его было, — признался НГС мужчина.
Журналисту удалось опросить десяток лиц, считающих себя пострадавшими. Они говорят, что заплатили Кольцову в общей сложности 915 тысяч рублей. Для создателя группы Анны Набока из Новосибирска вернуть свои деньги — уже не главное.
— Если выбирать между возвратом уплаченных 26 тысяч за недостроенную песочницу и наказанием для Кольцова, я выберу второе. Мне денег не надо — хочу, чтобы он получил срок, реальный или условный. В этой ситуации меня больше всего удивила реакция полицейских на мои заявления, — заявила женщина.
Вернул по тысяче рублей
В мае 2022 года МВД отказало Анне Набоке в возбуждении дела, потому что «Кольцов обязуется вернуть денежные средства в ближайшее время» (копия переписки с ведомством имеется в распоряжении НГС).
— В настоящее время в данном факте усматривается нарушение договорных обязательств, что исключает квалификацию данного деяния по ст. 159 УК РФ («Мошенничество». — Прим. ред.), — говорится в первом ответе МВД Анне.
Набока получила доверенность на предоставление интересов еще двух клиентов Антона Кольцова и подала еще одно заявление в МВД, на этот раз — коллективное. В апреле 2023-го женщина получила новый отказ в возбуждении уголовного дела: главным основанием значилось то, что столяр вернул часть денег одной из пострадавших.
— Антон Кольцов просто перевел женщине на карту около тысячи рублей, притом что она заплатила ему 54,5 тысячи. Безусловно, это несоразмерно, но никто не стал разбираться, — посетовала Анна Набока.
— Да, Кольцов мне вернул одну тысячу из 188, — подтвердил НГС еще один пострадавший. — Я думаю, он сделал это, чтобы избежать уголовного дела о мошенничестве, чтобы ситуация оставалась в плоскости гражданско-правовых отношений. В общем-то, эта задумка удалась: а что — дешево и сердито.
«Вы не первый, кто его ищет»
К моменту подготовки материала администрация сайта объявлений уже удалила профиль Антона Кольцова.
Мужчина на момент заключения договоров с клиентами был прописан в пятиэтажке на улице Учительской в Новосибирске. Но большинство соседей, опрошенных журналистом НГС, не узнали столяра по фотографиям.
— Я этого паренька помню, но не видел уже несколько лет. За последний год вы не первый его ищете: приходили участковые несколько раз. Квартира принадлежала матери Антона, месяц или полтора назад она ее продала, — рассказал НГС один из соседей.
Согласно базе ФССП, на Кольцова заведено 25 исполнительных производств на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Самые крупные долги связаны с решениями суда в пользу клиентов, но есть и кредитные или ипотечные просрочки. Часть исполнительных производств значится прекращенными, основанием указана «невозможность установить местонахождение должника».
Судя по последним ответам МВД клиентам столяра, полиция также не может установить его местонахождение. По ранее указанным в объявлениях телефонам Антон Кольцов не отвечает: журналисту НГС связаться с ним не удалось.
11 июля суд вынес приговор по делу новосибирского бизнесмена Ивана Вятчинина, которого обвинили в мошенничестве (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ): он собрал с клиентов деньги на производство кухонных гарнитуров, обязательства не выполнил, переехал в Москву и перестал отвечать на звонки.