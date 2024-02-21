Деньги ушли на три буквы: банк перевел 600 тысяч рублей со счета сибирячки неизвестному лицу — как он это объяснил

«Перевод по распоряжению УКС»

— 22 декабря меня заблокировали — без уведомлений, пояснений и прочего, — рассказывает НГС директор строительной компании «Эпоха Водолея» Ксения Шабанова. — Заблокировано оказалось сразу все: счет, карты и мобильное приложение. На горячей линии меня два часа переводили на разных менеджеров, но так и не смогли ничего пояснить.



Заблокированная карта МТС-Банка была премиальной, и менеджер сразу все взяла на контроль и оперативно информировала владелицу счета. В офис банка предпринимательница приехала в тот же день — и там, по ее словам, в выдаче средств было отказано «в грубой и насмешливой форме». Вместо этого Ксении Шабановой предложили подписать заранее напечатанное заявление о закрытии счета с такой формулировкой, что клиент сам просит это сделать, но не ранее чем через 6 недель.