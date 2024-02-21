Деньги ушли на три буквы: банк перевел 600 тысяч рублей со счета сибирячки неизвестному лицу — как он это объяснил

Незадолго до Нового года жительница Новосибирска неожиданно обнаружила, что ее оформленные в МТС-Банке карты перестали работать, как и мобильное приложение банка. В течение месяца она пыталась снять зависшие на недоступном счете средства, а в итоге они просто ушли неизвестно куда. Из 600 с лишним тысяч рублей осталось всего около 20 тысяч. Банк так и не смог объяснить, куда и по какому поводу были переведены деньги, а владелица счета готовится идти в суд. В том, как такое в принципе возможно, попробовал разобраться корреспондент НГС.
«Перевод по распоряжению УКС»
— 22 декабря меня заблокировали — без уведомлений, пояснений и прочего, — рассказывает НГС директор строительной компании «Эпоха Водолея» Ксения Шабанова. — Заблокировано оказалось сразу все: счет, карты и мобильное приложение. На горячей линии меня два часа переводили на разных менеджеров, но так и не смогли ничего пояснить.
Заблокированная карта МТС-Банка была премиальной, и менеджер сразу все взяла на контроль и оперативно информировала владелицу счета. В офис банка предпринимательница приехала в тот же день — и там, по ее словам, в выдаче средств было отказано «в грубой и насмешливой форме». Вместо этого Ксении Шабановой предложили подписать заранее напечатанное заявление о закрытии счета с такой формулировкой, что клиент сам просит это сделать, но не ранее чем через 6 недель.
Гражданский кодекс РФ (статья 859, п.5) требует, чтобы банк перечислил средства владельцу закрытого счета в течение 7 дней, а не 45. Исключение составляют случаи, когда на деньги наложен арест — закрытие счета не считается основанием для его снятия (статья 858, п.3).
При этом, заметила Ксения, менеджеры банка пытались взять с нее не прописанную в заявлении комиссию за выдачу денег с заблокированного счета в размере 10% от суммы. На все ее возражения представители банка предложили обращаться в суд.
В тот же день владелица заблокированного счета составила заявление с требованием вернуть деньги в законные сроки (текст обращения есть в распоряжении редакции). Через неделю Ксения получила звонок из банка: вопрос решен, сообщили ей, можете приезжать и забрать деньги.
— Это был последний рабочий день уходящего года, и я поехала по офисам банка — других средств на все праздничные дни, кроме тех, что находились на заблокированном счете, у меня не было, — продолжает Ксения. — Я обратилась в несколько офисов и везде получила отказ. Хотя ранее в этот же день мне позвонили, и на электронную почту пришло письмо из банка, но в офисах никто ничего не знал, и в выдаче средств мне отказали. И по этому поводу я подала жалобу в Банк России.
В следующий раз Ксения обратилась в банк 16 января — и ей снова отказали, хотя и заверили, что деньги будут выданы до 5 февраля. 28 января — через пять недель после блокировки — она получила уведомление о том, что 600 тысяч рублей, большая часть всех денег, остававшихся на счете, были «возвращены отправителю».
— Это было воскресенье, на горячей линии ничего не смогли прокомментировать, — рассказывает Ксения. — На следующий день я поехала в офис, но мне ничего не смогли пояснить. Что это за отправитель, на каком основании мои средства кому-то перевели, почему? Этого мне никто не сказал. Я не смогла узнать даже реквизитов того, кому ушли деньги.
Предпринимательница получила только выписку с историей операций, где был указан номер счета физического лица, получившего деньги с ее счета (копия имеется в распоряжении НГС). И не смогла его узнать.
— Я никогда не получала переводов с этого счета, — уверяет она. — Кроме того, я так и не получила объяснений по поводу назначения платежа: «перевод по распоряжению УКС». Именно перевод — ни о каком возврате или отмене там вообще речи не идет. Да и какая может быть «отмена» через месяц? Сотрудники банка так и не смогли объяснить, что это за аббревиатура и какое право она имеет на мои деньги. Даже те средства, что оставались у меня на счете, банк так и не вернул.
Что говорит банк
Как объясняют в МТС-Банке, 600 тысяч рублей поступили на счет Ксении 22 декабря тремя транзакциями по 200 тысяч рублей. Эти переводы показались банку подозрительными, и он заблокировал счет предпринимательницы, а средства вернул отправителю.
— Если средства зачисляются ошибочно и получатель отказывается их вернуть, это может попасть под действие статьи 1102 ГК РФ и рассматриваться как неосновательное обогащение, — прокомментировали представители банка. — Отправитель в данном случае может обратиться в суд с иском, и при его удовлетворении средства будут взысканы принудительно.
На вопросы о том, что означает «УКС», почему банк не отклонил подозрительный платеж, а заблокировал вместо этого счет получателя, причем не сразу (22 декабря в выписке упоминаются и другие платежи), и почему возврат был сделан только через месяц, уже после обещаний выдать деньги владельцу заблокированной карты, банк не ответил ни в ответе на запрос НГС, ни Ксении.
Сроки и условия блокировки подозрительных транзакций оговаривает Федеральный закон «О национальной платежной системе». Если банк подозревает, что операция проведена без согласия клиента, он приостанавливает использование карты и блокирует оставшиеся на ней деньги максимум на 2 дня. Если по тем или иным причинам не удается получить подтверждение владельца карты, с которой производился платеж, он приостанавливается на пять рабочих дней, после чего, если отправитель так и не выйдет на связь, деньги автоматически возвращаются ему.
— Да, возможно, могли быть какие-то причины считать платеж подозрительным. Банк имеет на это право. Но в этом случае я должна была получить заявление о том, что в зачислении средств отказано, деньги развернулись и ушли обратно, — говорит предпринимательница. — Но тут ситуация совсем не такая: деньги пришли, они зачислились, они пролежали на счете целый месяц, а потом вдруг отправились неизвестно куда и кому.
В ответе на ее обращение, датированном 28 января 2024 года, указано, что в отделении банка Ксении «было предложено предоставить пояснения, раскрывающие экономический смысл» трех операций по зачислению на счет по 200 тысяч рублей, но банк эти пояснения не получил. Сам банк в этом ответе перевод средств уже со счета клиентки не объяснил.
Мошенничество, ошибка или взлом?
Эксперт портала «Финуслуги» и технический директор CloudPayments Артем Санников объяснил, что вывести деньги с заблокированного счета можно. Например, если совершается списание денег на небольшую сумму в условиях, когда связь с банком нестабильна — в таких случаях подтверждение активности счета идет как бы «авансом». Особенно если в этот момент на стороне банка тоже случается, например, перегрузка сети.
Так можно расплатиться заблокированной картой за проезд в транспорте в месте, где плохо ловит связь — никто не гарантирует, что платеж пройдет, но шанс существует. Но построить устойчивую мошенническую схему на сочетании сразу нескольких маловероятных событий невозможно, уверен эксперт. Тем более, что в момент восстановления штатной работы банк ошибку обнаруживает и возвращает деньги отправителю немедленно. Об ошибочном снятии со счета 600 тысяч рублей через несколько недель после блокировки и говорить не приходится.
Снять деньги мог и сам МТС-Банк — по собственной инициативе или чьему-то распоряжению.
— Они как бы сами это признают, но говорят, что комментариев никаких не дадут: кому отправили, на каком основании, — возмущена Ксения Шабанова. — Но я точно знаю, что никаких распоряжений правоохранительных органов по этому поводу не было: меня с их стороны ни разу никто не вызывал. Представители ОБЭП, когда я сама подавала заявление, очень удивились, как такое вообще возможно, но дело взяли в работу. Мой адвокат поначалу тоже не верил, говорил, что фантастическая какая-то история. Но факт остается фактом.
Банк России также принял заявление Ксении.
— Служба по защите прав потребителей направила в адрес банка запрос о предоставлении сведений и документов, ответ на который на данный момент не получен, — прокомментировали представители регулятора.
Результаты проверки ЦБ должны быть предоставлены до конца февраля, после чего Ксения Шабанова планирует обратиться в суд. Если, конечно, вопрос не разрешится раньше.
Два месяца ожидания, как показывает опыт, — далеко не предел. В 2022 году после отмены потолка эквайринговых комиссий на социально значимые товары у владельца мясного магазина в платежной системе Альфа-Банка зависло полмиллиона рублей и вернуть их банк после расторжения договора обещал в течение 540 дней.
В 2023 году МТС-Банк ошибочно зачислил на счет новосибирца миллиард рублей и почти сразу заблокировал две его карты на общую сумму в два миллиарда. После звонка журналиста НГС в банк недоразумение было решено.