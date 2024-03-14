Сибиряк из элитного поселка задолжал сыновьям-близнецам 1,5 миллиона рублей — его объявили в розыск

Приставы и полиция объявили в розыск
— Предположительно, должник проживает у сожительницы в поселке Элитный. Известно, что гражданин Боженко передвигается на автомобиле Toyota Vitz, который зарегистрирован на сожительницу. Он работает неофициально: занимается грузоперевозками. Олег Олегович объявлен в оперативный розыск в полиции, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Приставы просят «граждан проявить социальную ответственность» и сообщить, где работает или находится должник, по телефонам:
Ранее житель города Оби лишился стиральной машинки и холодильника из-за долга по налогам.