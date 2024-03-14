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Сибиряк из элитного поселка задолжал сыновьям-близнецам 1,5 миллиона рублей — его объявили в розыск

Мужчина живет у сожительницы и ездит на ее машине

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Детям уже исполнилось 18 лет, а денег на свое содержание от папы они не получили

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Приставы и полиция объявили в розыск 41-летнего новосибирца Олега Боженова — мужчина должен своим сыновьям-близнецам более 1,5 миллиона рублей по алиментам. Детям уже исполнилось 18 лет, а денег они на свое содержание так и не получили.

— Предположительно, должник проживает у сожительницы в поселке Элитный. Известно, что гражданин Боженко передвигается на автомобиле Toyota Vitz, который зарегистрирован на сожительницу. Он работает неофициально: занимается грузоперевозками. Олег Олегович объявлен в оперативный розыск в полиции, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Приставы просят «граждан проявить социальную ответственность» и сообщить, где работает или находится должник, по телефонам: 8 383 241-07-06 или 8 953 864-62-09.

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