Сибиряка объявили в розыск из-за долгов по налогам — потом у него отобрали холодильник

— На 57-летнего мужчину было возбуждено два исполнительных производства. Приставы несколько раз приходили по адресу регистрации должника, но застать его ни разу не удалось. Должник явился в отделение судебных приставов, так как узнал от сына, что объявлен в розыск, — пояснили в управлении.

