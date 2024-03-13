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Сибиряка объявили в розыск из-за долгов по налогам — потом у него отобрали холодильник

Арест наложили приставы

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Сибиряк в течение 5 дней вернул долг

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Житель города Оби лишился стиральной машинки и холодильника из-за долга. Судебные приставы арестовали бытовую технику, так как у сибиряка была задолженность по налогам 77 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении судебных приставов по Новосибирской области.

— На 57-летнего мужчину было возбуждено два исполнительных производства. Приставы несколько раз приходили по адресу регистрации должника, но застать его ни разу не удалось. Должник явился в отделение судебных приставов, так как узнал от сына, что объявлен в розыск, — пояснили в управлении.

После этого приставы выехали на место проживания мужчины и наложили арест на имущество. Сибиряк в течение 5 дней оплатил задолженность, после этого с него сняли все запреты и ограничения.

Ранее в Новосибирске приставы арестовали Lexus 470 у сибиряка, который скрывал свой внушительный дополнительный доход, чтобы не платить больше алиментов.

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ПриставыДолгБытовая техникаНовосибирская область
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