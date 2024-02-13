Приставы отняли Lexus 470 у новосибирца: они нашли у него скрытый доход и пересчитали алименты

В Новосибирске приставы арестовали Lexus 470 у сибиряка, который скрывал свой внушительный дополнительный доход, чтобы не платить больше алиментов.
Мужчина платил их на двух детей со своей зарплаты.
— Недавно судебному приставу поступила информация о возможном дополнительном доходе у должника. При проверке оказалось, что по счетам мужчины осуществлялись переводы значительных сумм. Принадлежность денежных средств по проходившим операциям мужчина объяснить не смог. Судебный пристав-исполнитель сделала перерасчет ежемесячных платежей и в качестве обеспечительной меры наложила арест на принадлежащий должнику внедорожник, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
После перерасчета оказалось, что мужчина не доплатил детям за всё это время более 600 тысяч рублей. Если деньги он не вернет, то машину отправят на торги.
Новосибирский банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за публичное разглашение суммы долга клиента. Его сотрудник пришел в магазин, где работает должница, и потребовал возврата долга.