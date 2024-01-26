Новосибирские приставы оштрафовали банк на 200 тысяч рублей за разглашение суммы долга клиента

Новосибирский банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за публичное разглашение суммы долга клиента. Его сотрудник пришел в магазин, где работает должница, и потребовал возврата долга. Об этом сообщили в управлении судебных приставов по НСО.
— Опрошенная гражданка, которая является третьим лицом, пояснила, что она работает в продуктовом магазине, куда дважды приходил банкир. В первый визит он сообщил о наличии задолженности по кредиту, во второй — показывал фото должницы и интересовался, когда она будет на смене, — пояснили в управлении.
Приставы составили протокол о разглашении банковской тайны. За нарушение
Ранее НГС рассказал о новосибирце, который 9 лет борется с приставами. От него требуют возврата долгов тезки.