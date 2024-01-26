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СрочноПриставы оштрафовали банк на 200 тысяч рублей
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Новосибирские приставы оштрафовали банк на 200 тысяч рублей за разглашение суммы долга клиента

Коллектор пришел в магазин, где работает потерпевшая, и рассказал о задолженности

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Сотрудник банка заявил, что должницы не оказалось дома по месту регистрации

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Новосибирский банк оштрафовали на 200 тысяч рублей за публичное разглашение суммы долга клиента. Его сотрудник пришел в магазин, где работает должница, и потребовал возврата долга. Об этом сообщили в управлении судебных приставов по НСО.

— Опрошенная гражданка, которая является третьим лицом, пояснила, что она работает в продуктовом магазине, куда дважды приходил банкир. В первый визит он сообщил о наличии задолженности по кредиту, во второй — показывал фото должницы и интересовался, когда она будет на смене, — пояснили в управлении.

Приставы составили протокол о разглашении банковской тайны. За нарушение ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ банк оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Ранее НГС рассказал о новосибирце, который 9 лет борется с приставами. От него требуют возврата долгов тезки.

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