«Списывают до 400 тысяч»: новосибирец 9 лет борется с приставами из-за долгов тезки

Александр Петров из Новосибирска уже 9 лет безуспешно борется с приставами, потому что его полный тезка, родившийся в ту же дату, но в другом регионе, — должник. При этом деньги списывают не с должника, а со счета Александра из Новосибирска: накладывают аресты, присылают коммунальные платежи и не дают продать имущество. По словам новосибирца, проблемы были даже с налоговой: оказалось, что у него был ИНН должника, на который были записаны машины новосибирца, и его данные слились с данными тезки. Как живет Александр с постоянными арестами счетов и что говорят приставы — в материале.
«У меня воруют деньги»
Петров Александр Сергеевич родился 8 мая 1988 года в Новосибирске. В тот же день, но в Свердловской области тоже родился Петров Александр Сергеевич. Тезки отличаются не только местом рождения, но и тем, что у одного из них накопился долг — по словам сибиряка, почти на миллион рублей.
С 2014 года у Александра начались проблемы из-за двойника. Новосибирцу звонили коллекторы, он называл им свои паспортные данные, и те больше не набирали. Чужие долги отображались на сайте госуслуг в личном кабинете Александра, сибиряку начисляли налог на квартиру тезки-должника и коммунальные платежи.
Выяснилось, что у Александра даже не было своего ИНН: тот, который он получил, был оформлен на его уральского тезку. Мужчина оформил личный документ, его внесли в базу двойников, он обращался в прокуратуру, но проблему с арестами имущества это не решило. Он предполагает, что в базе данных произошло слияние, потому что у его тезки указано, что он родился в Новосибирске.
— Скорее всего, взяли что-то от меня, что-то от него и совместили. Мои машины были оформлены на его ИНН, а когда я получил свой, то меня хотели заставить платить налог повторно. В налоговой сказали: «Мы не знаем, кто платил, вы или он». Они издеваются, что ли? У него же нет денег, — возмущается мужчина.
С налоговой вопрос решился, а с приставами — нет. Впервые с ними Александр столкнулся во время продажи машины: оказалось, что на его имущество наложили арест, а после сотрудники ФССП начали снимать деньги со счетов.
— Арестовывают любые суммы, один раз было до 400 тысяч, уводят в долг перед банком. Например, сейчас на моей карте минус 69 тысяч, а на нее мне приходит зарплата.
Александр связывался с приставами, аресты снимали со счетов, но через какое-то время снова накладывали. Мужчина звонил, писал в службу в социальных сетях, тогда ограничения снова снимали. Так повторялось несколько раз, пока сами приставы не добавили мужчину в черный список во «ВКонтакте». Сейчас прямой связи у Александра с ними нет, при этом аресты продолжают накладывать, а по официальному телефону не дозвониться.
— Это ужас. Каждые полгода накладывают аресты, хотя у нас разные паспортные данные с должником. Я обращался к нашим приставам из Новосибирска — они заявили, что долгов у меня нет.
Приставы, которые участвовали в деле Александра, то и дело менялись. Он объяснял свою ситуацию одному, потом приходил новый сотрудник, и счета снова арестовывали. Когда сибиряк приехал к приставам в офис по месту жительства в Октябрьском районе, то его не пустил охранник. К областным тоже попасть не получилось, а женщина-консультант заявила, что необходимо обращаться к приставам по Свердловской области, потому что они арестовывают счета.
— У меня воруют деньги, я называю это так. Долги совсем другого человека, не мои, — говорит Александр Петров.
Чтобы пользоваться банковской картой и не бояться, что деньги с нее в любой момент снимут приставы, Александр нашел банк, который не накладывает арест. Мужчина признаётся, что жить непросто, но фамилию менять не собирается: он уверен, что государство должно разобраться в ситуации.
Что говорят приставы
Как сообщили в ГУФССП по Свердловской области в ответ на запрос НГС, если человека по ошибке приняли за должника, то он должен позвонить по горячей линии региональной ФССП и предоставить документы, по котором можно идентифицировать гражданина: копии ИНН, СНИЛС и паспорта. После получения документов списанные деньги возвращают, а судебный пристав, который возбудил дело, должен отменить ограничения. Если деньги удержали со счетов в банках или с зарплаты, то они тоже вернутся.
В случае Александра приставы провели проверку и вернули деньги, потому что мужчину приняли за должника, объяснили в ФССП. Но сибиряк уверен, что ситуация через полгода повторится снова — каждый раз, когда с него списывали долги, он отправлял приставам все данные. Деньги возвращали, но позже списывали снова — и так по кругу.
Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 №
Ранее приставы объяснили нашим коллегам из 74.RU, что база данных должников по исполнительным производствам постоянно дорабатывается, но ошибки возникают. Больше всего страдают люди, у которых есть полные тезки среди должников.
Гражданам, не являющимся должниками, необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!». Запрос должны рассмотреть и через два дня дать ответ заявителю.
К сожалению, ситуация, когда человек вынужден расплачиваться за чужие долги — не редкость. Например, у пенсионерки из Новосибирской области удержали 3 тысячи рублей с пенсии за долги ее полной тезки из Ярославля. Чиновникам для этого хватило совпадения имени и даты рождения. А у Алексея Соколова дважды замораживали счет в банке из-за полного совпадения