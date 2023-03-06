«Списывают до 400 тысяч»: новосибирец 9 лет борется с приставами из-за долгов тезки

«У меня воруют деньги»

Петров Александр Сергеевич родился 8 мая 1988 года в Новосибирске. В тот же день, но в Свердловской области тоже родился Петров Александр Сергеевич. Тезки отличаются не только местом рождения, но и тем, что у одного из них накопился долг — по словам сибиряка, почти на миллион рублей.

С 2014 года у Александра начались проблемы из-за двойника. Новосибирцу звонили коллекторы, он называл им свои паспортные данные, и те больше не набирали. Чужие долги отображались на сайте госуслуг в личном кабинете Александра, сибиряку начисляли налог на квартиру тезки-должника и коммунальные платежи.