Экс-зампрокурора Ленинского района ударил таксиста ножом — суд признал его виновным, но отпустил на свободу

В Кировском суде Новосибирска огласили решение по делу адвоката Владимира Сафронова. Его обвиняли в покушение на убийство таксиста (ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ), на которого юрист якобы набросился с ножом в результате спонтанно возникшего конфликта. Суд признал Сафронова виновным, но изменил ему статью обвинения и отпустил на свободу.
— Обвинение переквалифицировали на ч.2 ст.111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Приговор суда — 3 года 1 месяц лишения свободы. С учетом того, что человек длительное время находился в СИЗО, оно покрыло срок, назначенный судом в качестве наказания. Сафронов освобожден в зале суда, — отметил в разговоре с корреспондентом НГС адвокат осужденного Александр Сердюк.
Сердюк подчеркнул, что решение суда не вступило в законную силу и напомнил, что в ходе процесса он настаивал на полной невиновнсти своего подзащитного, который, по его словам, оборонялся в критической ситуации.
Инцидент произошёл 21 января 2022 года около дома № 122/2 на улице Немировича-Данченко. Тогда полиция сообщила о розыске неизвестного мужчины, который пырнул таксиста ножом и сбежал с места преступления. Спустя пару недель силовики отчитались о задержании подозреваемого. Хоть имя предполагаемого преступника не называли, но стало известно, что задержанным оказался бывший заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска, сменивший работу в органах на адвокатскую практику, Владимир Сафронов. Следователи выяснили, что водитель такси подвез нетрезвого адвоката к дому на улице Новогодней. Между таксистом и пассажиром возник словесный конфликт.
— Через некоторое время после того, как водитель такси отъехал к другому дому и вышел из автомобиля, фигурант по делу подошел к последнему и нанес удар не установленным предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, в область сердца потерпевшего, — сообщали следователи.
Таксист успел сесть в машину и уехать, нападавший сбежал. На розыск подозреваемого у силовиков ушло несколько дней, еще несколько дней понадобилось, чтобы задержать Сафронова. По информации источника НГС знакомого с ситуацией, три дня адвокат провел в квартире своей матери, которая является федеральным судьёй в отставке и обладает особым статусом. Силовикам пришлось выставить засаду у дома, где проживает пенсионерка. В результате проведенной специальной операции Владимира Сафронова задержали.