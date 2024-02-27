Экс-зампрокурора Ленинского района ударил таксиста ножом — суд признал его виновным, но отпустил на свободу

В Кировском суде Новосибирска огласили решение по делу адвоката Владимира Сафронова. Его обвиняли в покушение на убийство таксиста (ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ), на которого юрист якобы набросился с ножом в результате спонтанно возникшего конфликта. Суд признал Сафронова виновным, но изменил ему статью обвинения и отпустил на свободу.