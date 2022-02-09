«Прятался у матери с особым статусом»: новосибирского адвоката отправили в СИЗО за попытку убийства таксиста

В следственном комитете Новосибирской области сообщили следующее:



- По данным следствия, в ночное время 21 января 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения был доставлен водителем такси к дому по улице Новогодняя Кировского района города Новосибирска. В ходе поездки до указанного дома между фигурантом по делу и потерпевшим произошел словесный конфликт.



По информации ль СК, через некоторое время, как водитель такси отъехал к другому дому и вышел из автомобиля, фигурант по делу подошел к последнему и нанес удар неустановленным в ходе следствия предметом, обладающим колюще-режущими свойствами в область сердца потерпевшего.



После этого, водитель такси, опасаясь за свою жизнь, сел в свой автомобиль, и уехал с места происшествия, уточнили в ведомстве