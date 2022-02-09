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«Прятался у матери с особым статусом»: новосибирского адвоката отправили в СИЗО за попытку убийства таксиста

По информации источника НГС, сам обвиняемый в преступлении считает, что его оговорили

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В суде адвокат заявил, что его оговорили

В суде адвокат заявил, что его оговорили

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Суд Кировского района Новосибирска заключил в СИЗО до 20 марта адвоката Владимира Сафронова. Его обвиняют в покушении на убийство таксиста 21 января возле дома № 122/2 на улице Немировича-Данченко. Неизвестный на тот момент мужчина сбежал с места преступления.

— Задержанный органами следствия обвиняется в том, что в январе 2022 года в Кировском районе Новосибирска покушался на убийство потерпевшего, а именно, нанес неустановленным предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, один удар в область сердца потерпевшего, — говорится на сайте суда.

Фамилия подозреваемого не указывается, однако источник НГС, знакомый с материалами уголовного дела утверждает, что речь идёт о члене Адвокатской палаты Новосибирской области Владимире Сафронове, добавив, что сам адвокат возражал против заключения в СИЗО, заявив о том, что его оговорили.

Из сообщения суда дела следует, что подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы, но к тому времени его уже объявили в федеральный розыск.

Издание «КП-Новосибирск», напротив, утверждает, что адвоката задерживали, причем для этого потребовалась спецоперация, а у матери подозреваемого в попытке убийства таксиста был особый статус.

— Пока оперативники пытались его отыскать, он прятался у матери. Полицейским не позволял ее статус зайти к ней в квартиру. Поэтому им пришлось устраивать возле дома засаду. Дня три, четыре они Виктора точно караулили. В итоге правоохранителям удалось его задержать, — пояснил источник «КП-Новосибирск», близко знакомый с ситуацией.

Как НГС уточнила адвокат Оксана Боцан, подобным особым статусом может обладать действующая или отставная судья либо депутат Госдумы. В данный момент в Госдуме нет женщин-депутатов от Новосибирской области. При этом в Новосибирском районном суде ранее работала судья по фамилии Сафронова, что подтвердили НГС в суде.

В Адвокатской палате Новосибирской области НГС сообщили, что президент палаты находится на выезде, пообщаться с ним получится не раньше, чем завтра, а вице-президент — на больничном. Телефон Владимира Сафронова на момент публикации материала отключен.

В Новосибирске 24 января 41-летний таксист зарезал пассажира, пока другая пассажирка находилась на заднем сиденье. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.

В следственном комитете Новосибирской области сообщили следующее:

- По данным следствия, в ночное время 21 января 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения был доставлен водителем такси к дому по улице Новогодняя Кировского района города Новосибирска. В ходе поездки до указанного дома между фигурантом по делу и потерпевшим произошел словесный конфликт.

По информации ль СК, через некоторое время, как водитель такси отъехал к другому дому и вышел из автомобиля, фигурант по делу подошел к последнему и нанес удар неустановленным в ходе следствия предметом, обладающим колюще-режущими свойствами в область сердца потерпевшего.

После этого, водитель такси, опасаясь за свою жизнь, сел в свой автомобиль, и уехал с места происшествия, уточнили в ведомстве

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