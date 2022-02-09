«Прятался у матери с особым статусом»: новосибирского адвоката отправили в СИЗО за попытку убийства таксиста

Суд Кировского района Новосибирска заключил в СИЗО до 20 марта адвоката Владимира Сафронова. Его обвиняют в покушении на убийство таксиста 21 января возле дома № 122/2 на улице Немировича-Данченко. Неизвестный на тот момент мужчина сбежал с места преступления.
— Задержанный органами следствия обвиняется в том, что в январе 2022 года в Кировском районе Новосибирска покушался на убийство потерпевшего, а именно, нанес неустановленным предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, один удар в область сердца потерпевшего, — говорится на сайте суда.
Фамилия подозреваемого не указывается, однако источник НГС, знакомый с материалами уголовного дела утверждает, что речь идёт о члене Адвокатской палаты Новосибирской области Владимире Сафронове, добавив, что сам адвокат возражал против заключения в СИЗО, заявив о том, что его оговорили.
Из сообщения суда дела следует, что подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы, но к тому времени его уже объявили в федеральный розыск.
Издание «КП-Новосибирск», напротив, утверждает, что адвоката задерживали, причем для этого потребовалась спецоперация, а у матери подозреваемого в попытке убийства таксиста был особый статус.
— Пока оперативники пытались его отыскать, он прятался у матери. Полицейским не позволял ее статус зайти к ней в квартиру. Поэтому им пришлось устраивать возле дома засаду. Дня три, четыре они Виктора точно караулили. В итоге правоохранителям удалось его задержать, — пояснил источник «КП-Новосибирск», близко знакомый с ситуацией.
Как НГС уточнила адвокат Оксана Боцан, подобным особым статусом может обладать действующая или отставная судья либо депутат Госдумы. В данный момент в Госдуме нет женщин-депутатов от Новосибирской области. При этом в Новосибирском районном суде ранее работала судья по фамилии Сафронова, что подтвердили НГС в суде.
В Адвокатской палате Новосибирской области НГС сообщили, что президент палаты находится на выезде, пообщаться с ним получится не раньше, чем завтра, а вице-президент — на больничном. Телефон Владимира Сафронова на момент публикации материала отключен.
В Новосибирске 24 января 41-летний таксист зарезал пассажира, пока другая пассажирка находилась на заднем сиденье. Молодой человек скончался на месте от полученных травм.