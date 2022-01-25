Таксист зарезал 27-летнего пассажира на глазах его подруги в Новосибирске

В Новосибирске 24 января 41-летний таксист зарезал пассажира, пока другая пассажирка находилась на заднем сиденье. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. Нападавшего задержали.

— По данным следствия, 24 января в ночное время с целью поездки от улицы Одоевского до улицы Твардовского в городе Новосибирске двое лиц вызвали службу такси. В пути следования между водителем автомобиля и 27-летним пассажиром возник конфликт, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.