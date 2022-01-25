Таксист зарезал 27-летнего пассажира на глазах его подруги в Новосибирске

В Новосибирске 24 января 41-летний таксист зарезал пассажира, пока другая пассажирка находилась на заднем сиденье. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. Нападавшего задержали.
— По данным следствия, 24 января в ночное время с целью поездки от улицы Одоевского до улицы Твардовского в городе Новосибирске двое лиц вызвали службу такси. В пути следования между водителем автомобиля и 27-летним пассажиром возник конфликт, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Причину конфликта в СК не уточнили.
Пока таксист и пассажир ссорились, таксист остановил машину возле «Разъезда Иня». Таксист вышел из машины и достал нож. Им он нанес несколько колото-резаных ранений. 27-летний парень скончался на месте от полученных травм.
— Свидетелем произошедшего стала девушка, которая ехала в данной машине на заднем пассажирском сиденье. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали фигуранта по делу и доставили к следователю территориального следственного органа, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Нападавшего обвиняют в уголовном преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
— В настоящее время по делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных и процессуальных действий, назначены экспертизы. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении убийства мужчины. Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании фигуранту по делу меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — уточнила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
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