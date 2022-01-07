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На улице Титова неизвестные до смерти забили 61-летнего мужчину. Его дочери ищут свидетелей конфликта

Следственный комитет проводит проверку по факту убийства 61-летнего мужчины неизвестными

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В день смерти Виктор Сигаев отправился на новую работу от неизвестного семье друга Николая

В день смерти Виктор Сигаев отправился на новую работу от неизвестного семье друга Николая

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В Новосибирске до смерти забили 61-летнего пенсионера Виктора Сигаева. Его дочери ищут его друга Николая и неизвестных убийц.

— О смерти отца мы узнали около 12:00 3 января: позвонили из СК, сказали, что нашли труп. Мы живем в Криводановке, 1 января отец уехал от нас после празднования Нового года. Ему позвонил какой-то Николай, якобы его друг. Мы о нем ничего не знаем, кроме того, что живет он в Новосибирске на улице Титова. Отец жил на улице Спортивной. Что произошло у магазина «Богатырь» на Титова, мы не знаем. Похоронили отца позавчера, — сказала НГС дочь убитого Анна Глотова.

В день смерти Сигаев шел на работу, на которую устроился совсем недавно.

— Он никогда не вступал в конфликты, тем более он пенсионер уже был. За всю свою жизнь ни одного случая не припомню, чтобы он где-то подрался или еще что-то сделал. Всегда был позитивно настроен. Всё хорошо было, и планов было много, — добавила Анна Глотова.

В СУ СКР по НСО объявили о начале проверки по факту убийства.

— 3 января 2022 года в следственные органы регионального следственного управления поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Титова, 35/1 в Ленинском районе города Новосибирска обнаружено тело 61-летнего мужчины. Проводится доследственная проверка, — заявили в СК 7 января.

Анна просит свидетелей конфликта у магазина «Богатырь» на Титова, 35/1 связаться с ней. Вы можете передать информацию на редакционный номер телефона +7 923 157-00-00 (есть WhatsApp, Telegram) или на электронный адрес ngs@iportal.ru.

В начале января за убийство соседки по общежитию в новогоднюю ночь арестовали жителя Новосибирска. 32-летнему сибиряку инкриминируется убийство соседки. За нее заступился знакомый, он в больнице.

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