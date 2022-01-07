На улице Титова неизвестные до смерти забили 61-летнего мужчину. Его дочери ищут свидетелей конфликта

В Новосибирске до смерти забили 61-летнего пенсионера Виктора Сигаева. Его дочери ищут его друга Николая и неизвестных убийц.



— О смерти отца мы узнали около 12:00 3 января : позвонили из СК, сказали, что нашли труп. Мы живем в Криводановке, 1 января отец уехал от нас после празднования Нового года. Ему позвонил какой-то Николай, якобы его друг. Мы о нем ничего не знаем, кроме того, что живет он в Новосибирске на улице Титова. Отец жил на улице Спортивной. Что произошло у магазина «Богатырь» на Титова, мы не знаем. Похоронили отца позавчера, — сказала НГС дочь убитого Анна Глотова.

