На улице Титова неизвестные до смерти забили 61-летнего мужчину. Его дочери ищут свидетелей конфликта

В Новосибирске до смерти забили
— О смерти отца мы узнали около 12:00
В день смерти Сигаев шел на работу, на которую устроился совсем недавно.
— Он никогда не вступал в конфликты, тем более он пенсионер уже был. За всю свою жизнь ни одного случая не припомню, чтобы он где-то подрался или еще что-то сделал. Всегда был позитивно настроен. Всё хорошо было, и планов было много, — добавила Анна Глотова.
В СУ СКР по НСО объявили о начале проверки по факту убийства.
— 3 января 2022 года в следственные органы регионального следственного управления поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Титова, 35/1 в Ленинском районе города Новосибирска обнаружено тело
Анна просит свидетелей конфликта у магазина «Богатырь» на Титова, 35/1 связаться с ней. Вы можете передать информацию на редакционный номер телефона
В начале января за убийство соседки по общежитию в новогоднюю ночь арестовали жителя Новосибирска.