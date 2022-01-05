5 января среда
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняВ Казахстане проходят митинги из-за цен на топливо
Все новости
Все новости

За убийство соседки по общежитию в новогоднюю ночь арестовали жителя Новосибирска

32-летнему сибиряку инкриминируется убийство соседки. За нее заступился знакомый, он в больнице

640
3Обсудить

Поделиться

Очевидец конфликта заступился за женщину, получил удар ножом и попал в больницу

Очевидец конфликта заступился за женщину, получил удар ножом и попал в больницу

Поделиться

Новосибирские следователи сообщили об аресте квартиранта общежития на улице Дмитрия Шамшурина, 4а. По версии правоохранителей, ранним утром 1 января 2022 года мужчина стал участником конфликта со своей сожительницей, новогодняя гулянка перешла в поножовщину.

— Между соседями произошел конфликт на бытовой почве. В результате ссоры фигурант по делу нанес ножевые ранения 49-летней женщине, которая скончалась на месте происшествия. Кроме того, в ходе конфликта обвиняемый ударил ножом знакомого погибшей женщины, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

На данный момент пострадавший сибиряк с ножевым ранением находится в больнице. Дебоширу же предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.

3 января НГС сообщал об аресте мужчины, который 30 декабря убил женщину на улице Печатников. По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт в подъезде. В результате мужчина нанес девушке не менее шести колото-резаных ран. Пострадавшая скончалась на месте, подозреваемый скрылся с места преступления.

Читайте также: «Загадочная смерть в отеле и случайное убийство Векила — самые резонансные преступления 2021 года в Новосибирске».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

поножовщинаубийствоконфликт в доме
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter