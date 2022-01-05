За убийство соседки по общежитию в новогоднюю ночь арестовали жителя Новосибирска

Новосибирские следователи сообщили об аресте квартиранта общежития на улице Дмитрия Шамшурина, 4а. По версии правоохранителей, ранним утром
— Между соседями произошел конфликт на бытовой почве. В результате ссоры фигурант по делу нанес ножевые ранения 49-летней женщине, которая скончалась на месте происшествия. Кроме того, в ходе конфликта обвиняемый ударил ножом знакомого погибшей женщины, — говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
На данный момент пострадавший сибиряк с ножевым ранением находится в больнице. Дебоширу же предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются очевидцы, назначены экспертизы.
3 января НГС сообщал об аресте мужчины, который 30 декабря убил женщину на улице Печатников. По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт в подъезде. В результате мужчина нанес девушке не менее шести колото-резаных ран. Пострадавшая скончалась на месте, подозреваемый скрылся с места преступления.
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