3 января понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дня«Яндекс» о конфликте водителя и журналистки
Все новости
Все новости

Подозреваемого в убийстве девушки на Печатников арестовали на два месяца

Его поместили под стражу до 28 февраля

5 407
12Обсудить

Поделиться

Обвиняемый и погибшая были знакомы 9 лет

Обвиняемый и погибшая были знакомы 9 лет

Поделиться

Сегодня днем, 3 января, в Новосибирске взяли под стражу подозреваемого в убийстве 23-летней девушки. Трагедия произошла 30 декабря на улице Печатников,1.

— В Новосибирске взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве девушки. Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 25-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Обвиняемого поместили под стражу до 28 февраля.

По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт в подъезде. В результате мужчина нанес девушке не менее шести колото-резаных ран. Пострадавшая скончалась на месте, подозреваемый скрылся с места преступления.

— Следователем мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства девушки. Сегодня по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — сообщает Следственный комитет.

Ранее НГС удалось поговорить с родственницей погибшей. Она рассказала, что нападавший караулил девушку в подъезде с утра. Когда девушка вышла на работу, мужчина избил ее, а потом нанес ножевые ранения. После этого он повернулся к камере видеонаблюдения, которая находилась в подъезде, и начал демонстративно танцевать и показывать неприличные жесты. Родственники подозревали в преступлении бывшего парня девушки, с которым та начала встречаться в 14 лет. За несколько дней до трагедии пара рассталась.

1 января подозреваемого сожителя девушки задержали.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

арестзадержаниеубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter