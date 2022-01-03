Подозреваемого в убийстве девушки на Печатников арестовали на два месяца

Сегодня днем, 3 января, в Новосибирске взяли под стражу подозреваемого в убийстве 23-летней девушки. Трагедия произошла 30 декабря на улице Печатников,1.
— В Новосибирске взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве девушки. Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 25-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Обвиняемого поместили под стражу до 28 февраля.
По версии следствия, между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт в подъезде. В результате мужчина нанес девушке не менее шести колото-резаных ран. Пострадавшая скончалась на месте, подозреваемый скрылся с места преступления.
— Следователем мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства девушки. Сегодня по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — сообщает Следственный комитет.
Ранее НГС удалось поговорить с родственницей погибшей. Она рассказала, что нападавший караулил девушку в подъезде с утра. Когда девушка вышла на работу, мужчина избил ее, а потом нанес ножевые ранения. После этого он повернулся к камере видеонаблюдения, которая находилась в подъезде, и начал демонстративно танцевать и показывать неприличные жесты. Родственники подозревали в преступлении бывшего парня девушки, с которым та начала встречаться в 14 лет. За несколько дней до трагедии пара рассталась.
1 января подозреваемого сожителя девушки задержали.