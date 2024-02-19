Жительницу Новосибирска подозревают в убийстве мужчины в Сургуте — она пошла на дело с подругой

Жительница Новосибирска задержана по подозрению в совершении убийства 47-летнего жителя Сургута. Информация об этом появилась в СУ СКР по ХМАО-Югре.
Следователи рассказали, что убийство произошло в городе Сургут на улице Просвещения. Две женщины ранее вступили в «преступный сговор», пришли домой к потерпевшему, толкнули мужчину на пол, а затем совершили убийство. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж». ч.2 ст. 105 УК РФ).
Источник в правоохранительных органах подтвердил НГС информацию, что одной из фигуранток уголовного дела является уроженка города Новосибирска 1985 года рождения.
Как утверждают авторы Telegram-канала SHOT, якобы женщины пришли в квартиру к мужчине, повалили его на пол, одна из них накинула на шею жертве провод от зарядки, после этого — его добили подушкой. Потерпевший умер на месте от удушения.
Те же авторы канала утверждают, что одна из задержанных ранее была судима за применение насилия в отношение представителя власти, другая — за кражи и грабежи. Официального подтверждения данных сведений от правоохранительных органов не поступало.
Подозреваемые задержаны. Сейчас с ними работают сотрудники Следственного комитета. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее под Новосибирском задержали сотрудника ФССП, который набросился с ножом на возлюбленную. Женщина смогла доползти до соседки, которая вызвала полицию и медиков, но вскоре умерла от полученных ранений.