Сразу после Дня всех влюбленных: в Новосибирске судебный пристав заколол невесту

По информации СК суд поместил обвиняемого в СИЗО на период следствия. Следователи нашли орудие убийства, в настоящее время идёт допрос свидетелей и сбор прочих доказательств.



Ранее мы сообщали о начале суда над мужчиной, который убил свою беременную сожительницу.