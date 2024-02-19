Сразу после Дня всех влюбленных: в Новосибирске судебный пристав заколол невесту

В Новосибирске судебный пристав убил кухонным ножом свою невесту, которая также работала приставом.
О бытовой ссоре на прошлой неделе сообщали следователи, по информации издания «Бердск-Онлайн», речь в официальном пресс-релизе СУ СКР по Новосибирской области шла именно о чете приставов.
— Ночью 15 февраля в Дзержинском районе города Новосибирска между сожителями произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый, взяв нож, нанес женщине не менее трех ударов в область жизненно важных органов. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, — сообщили в региональном управлении СК.
По данным бердского издания, после полученных ранений пострадавшая смогла доползти до соседки, которая вызвала полицию и медиков. Спасти пристава врачи не смогли: раны оказались смертельными.
— Ира жила со своим мужчиной, который тоже работал приставом-исполнителем. Этим летом они планировали расписаться. Все в шоке. Никто не понимает, что могло произойти между ними в ту ночь, сразу после Дня всех влюбленных. Ведь жили они хорошо. Родные предполагают, что он мог быть под чем-то, — приводит «Бердск-Онлайн» слова знакомого семьи погибшей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство). В управлении судебных приставов НГС дали понять, что не будут комментировать эту тему.
По информации СК суд поместил обвиняемого в СИЗО на период следствия. Следователи нашли орудие убийства, в настоящее время идёт допрос свидетелей и сбор прочих доказательств.
Ранее мы сообщали о начале суда над мужчиной, который убил свою беременную сожительницу.