Нанес 6 ударов ножом: в Новосибирске мужчину будут судить за убийство беременной сожительницы
Погибшей было 34 года
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение в отношении жителя Татарска, которого подозревают в убийстве беременной женщины. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Трагедия произошла 25 февраля 2022 года. По версии следствия,
— Обвиняемый взял нож и нанес им 6 ударов в различные части тела потерпевшей, после чего не менее 8 раз ударил ее кулаками и рукоятью ножа. Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности (
В конце июля в Новосибирске ранее судимый мужчина убил свою бывшую