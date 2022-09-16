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Нанес 6 ударов ножом: в Новосибирске мужчину будут судить за убийство беременной сожительницы

Погибшей было 34 года

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Дело рассмотрит Новосибирский областной суд

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение в отношении жителя Татарска, которого подозревают в убийстве беременной женщины. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Трагедия произошла 25 февраля 2022 года. По версии следствия, 51-летний мужчина был пьян, и между ним и 34-летней сожительницей произошла ссора.

— Обвиняемый взял нож и нанес им 6 ударов в различные части тела потерпевшей, после чего не менее 8 раз ударил ее кулаками и рукоятью ножа. Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд. В прокуратуре уточнили, что наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.

В конце июля в Новосибирске ранее судимый мужчина убил свою бывшую 17-летнюю девушку. Это произошло ночью на дороге в Нижней Ельцовке. На допросе 27-летний подозреваемый признал свою вину.

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ТатарскУбийство беременной женщиныПрокуратура
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