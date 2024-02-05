«Присяжные просмотрели видеозапись»: суд вынес оправдательный приговор по делу об убийстве новосибирского хирурга

В свою очередь адвокат Дениса Голованова Юрий Заковряжин уверен: его подзащитный не собирался ни на кого нападать, и вступил в драку лишь потому, что его жизни грозила опасность.

— В деле есть видеозапись событий, на которой видно, что там ни Голованов, ни Свиридов этот конфликт не провоцировали и пытались просто уйти, — рассказал Юрий Заковряжин. — Присяжные заседатели ее просматривали, оценивали. Эта запись просто не соответствует тому обвинению, которое предъявлялось. [...] У одного из парней со стороны так называемых потерпевших был при себе нож.