«Присяжные просмотрели видеозапись»: суд вынес оправдательный приговор по делу об убийстве новосибирского хирурга

Октябрьский районный суд Новосибирска сегодня, 5 февраля, вынес оправдательный приговор по делу об убийстве новосибирского хирурга Романа Бондарчука на территории ЖК «Марсель». Решение было основано на вердикте присяжных, которые на прошлой неделе посчитали, что вина обвиняемых, Дениса Голованова и Михаила Свиридова, не доказана.
Роман Бондарчук погиб 15 мая 2022 года. Виновниками его смерти следователи посчитали приехавших из Казахстана приятелей Михаила Свиридова и Дениса Голованова. Как следует из материалов дела, мужчины поссорились, и конфликт почти сразу перешел в драку с применением ножей. Голованов ударил Бондарчука лезвием в шею, но на вопрос, хотел ли он убить оппонента, стороны обвинения и защиты давали разные ответы
— [Сначала ] сидели, разговаривали, хватали друг друга за шею. Инициатором хватания был Голованов. Потом Свиридов отошел, подошел к своей машине, вышел за территорию, взял из машины биту и нож и вернулся. Нож он прятал, бита была в руке, — рассказала НГС теща погибшего новосибирца Елена Гоголь. — Потом к Свиридову подошел Голованов, передал ему нож, а сам остался с битой. И они подошли к Роману и Алексею. Роман не видел ножа, потому что Голованов прятал нож за спину, и он из-за спины нанес ему удар, смертельный удар, потому что перерезал аорту.
В свою очередь адвокат Дениса Голованова Юрий Заковряжин уверен: его подзащитный не собирался ни на кого нападать, и вступил в драку лишь потому, что его жизни грозила опасность.
— В деле есть видеозапись событий, на которой видно, что там ни Голованов, ни Свиридов этот конфликт не провоцировали и пытались просто уйти, — рассказал Юрий Заковряжин. — Присяжные заседатели ее просматривали, оценивали. Эта запись просто не соответствует тому обвинению, которое предъявлялось. [...] У одного из парней со стороны так называемых потерпевших был при себе нож.
Предоставить видео для публикации адвокат не смог из-за требований закона. Адвокат заявил, что считает вердикт присяжных, на котором и основан приговор, справедливым.
Итоговое решение огласили сегодня утром в Октябрьском районном суде.
— Денис Голованов признан виновным и осужден по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и статье 115 части 2 пункт «в» УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему назначено наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, — сообщили в официальном паблике областного судебного департамента. — Михаил Свиридов признан виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 части 2 пункт «в» УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев условно. На основании вердикта присяжных по статье «подстрекательство к убийству» Свиридов оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию.
Приговор не вступил в законную силу и вероятно будет обжалован.
По данным судебного департамента, с Дениса Голованова в счет компенсации морального вреда взыскали 6 миллионов рублей. Еще 500 тысяч рублей он вместе со Свиридовым должен будет заплатить другу погибшего хирурга Алексею (у мужчины была разбита бровь).
Ранее НГС писал о том, как в суде оправдали молодого человека, которого подозревали в убийстве на пляже Бумеранг. Его тоже судили присяжные.