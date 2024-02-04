«Половину моей дочери зарезали»: теща убитого новосибирского хирурга — об оправдательном вердикте присяжных

1 февраля суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве на территории ЖК «Марсель».
«Шел с битой, а нож прятал»
По словам Елены Гоголь, в материалах дела, которые были оглашены на заседании, перед конфликтом Роман со своим другом Алексеем Лашкулем сидел на скамейке. К ним подошли Денис Голованов и Михаил Свиридов и пригласили их в свою компанию.
— Какого-то явного конфликта не было. Просто сидели, разговаривали, хватали друг друга за шею. Инициатором хватания был Голованов. Потом Свиридов отошел, подошел к своей машине, вышел за территорию, взял из машины биту и нож и вернулся. Нож он прятал, бита была в руке. Потом к нему подошел Голованов, он передал ему нож, а сам остался с битой. И они подошли к Роману и Алексею. Роман не видел ножа, потому что Голованов прятал нож за спину, и он из-за спины нанес ему удар, смертельный удар, потому что перерезал аорту, — пересказала Елена Гоголь материалы, которые были озвучены во время суда.
Нож, по словам тещи погибшего, вошел на 13 сантиметров. Роман склонился, и Алексей отвел его на скамейку. Роману также нанесли два удара битой по голове. Самому Алексею разбили бровь — в нанесении этой травмы, уточнила Елена Гоголь, Голованова и Свиридова признали виновными.
Алексей вызвал скорую помощь. Когда врачи приехали, Роман уже был без сознания — его привели в чувство и увезли в больницу.
— В больнице взялись делать операцию. Но уже бесполезно было что-то делать. Потом задержали Голованова. К тому моменту парни уже вымыли нож и биту в квартире. Они положили их в пакет и вышли из подъезда, осмотрелись, что вроде как никого нет, и бросили под кусты куда-то. Но консьерж видела по камерам и сказала приехавшим уже оперативникам, у какого подъезда они находятся, — пересказывает Елена Гоголь.
Роман Бондарчук работал хирургом в Центральной городской больнице. Как рассказывает его теща, он был единственным сыном у своих родителей.
— Просто половину моей дочери зарезали. Это ее вторая половинка. Великолепный парень, друг. Какая теща вот так может сказать о своем зяте? Это был чудесный человек. Добрый, внимательный, всегда оказывал помощь, — добавила Елена.
Сколько шел суд
В феврале 2023 года материалы передали в суд и сторона защиты Голованова и Свиридова запросили суд присяжных.
— Обвинитель выступил великолепно. Всё доказано, свидетели дали показания. На камерах всё явно видно. Обвиняемые не считают себя виновными, — говорит Елена Гоголь.
Суд присяжных удалился на вынесение приговора в 20 часов. Родственники ждали до
Присяжные должны были ответить на 17 вопросов. Присяжные признали, что удар был нанесен Роману, также они признали Голованова виновным. На вопрос о снисхождении трое ответили, что согласны с этим, трое — что не согласны. Судья отметил, что это не соответствует законодательству.
По словам тещи погибшего, судья дал новый лист с вопросами присяжными. Они снова ушли выносить вердикт. Родственники думали, что второе обсуждение займет немного времени, но оно вновь заняло несколько часов. Во второй раз вердикт зачитывали в 01:30.
— Когда начал вердикт был зачитан, мы были просто в шоке. На первый вопрос, был ли нанесен удар? Да, был. А второй вопрос, виновен ли Голованов? Нет, не виновен. Доказана его вина? Нет, не доказана. Мы даже слова не могли сказать. Ну полвторого ночи нас просто измотали за целый день. Меня вот сейчас трясет в данный момент. И в понедельник в Октябрьском суде двух преступников выпускают на свободу, которые лишили человека жизни, — поделилась эмоциями Елена.
В информации с карточки на сайте Октябрьского районного суда указано, что приговор в отношении Дениса Голованова и Михаила Свиридова вынесен и что решение зачитают завтра,
На этой неделе, 2 февраля, в Советском суде Новосибирска огласили оправдательный приговор по делу Ивана Прудникова. Его обвиняли в убийстве