«Половину моей дочери зарезали»: теща убитого новосибирского хирурга — об оправдательном вердикте присяжных

Алексей вызвал скорую помощь. Когда врачи приехали, Роман уже был без сознания — его привели в чувство и увезли в больницу.

— В больнице взялись делать операцию. Но уже бесполезно было что-то делать. Потом задержали Голованова. К тому моменту парни уже вымыли нож и биту в квартире. Они положили их в пакет и вышли из подъезда, осмотрелись, что вроде как никого нет, и бросили под кусты куда-то. Но консьерж видела по камерам и сказала приехавшим уже оперативникам, у какого подъезда они находятся, — пересказывает Елена Гоголь.