Дело об избиении завуча школы деревянным бруском в НСО дошло до Бастрыкина — теперь проверят охранника

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении завуча школы в Чулымском районе. Ранее нападавшего обвинили по
По данным следствия, инцидент произошел в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
— Житель региона, беспрепятственно пройдя мимо охранника в помещение одной из школ, совершил противоправные действия в отношении работника школы и повредил имущество учебного заведения, — объяснили в СК России.
Теперь следователи проводят проверку по
28 января в соцсетях сообщили, что двое мужчин вломились в квартиру к многодетной матери и избили женщину в Бердске. Полиция проводит расследование.