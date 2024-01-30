freedom
Реклама
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 5/10
usd 89.61
eur 96.98
СрочноАрестовали счета из-за авто, которого нет
Все новости
Все новости

Дело об избиении завуча школы деревянным бруском в НСО дошло до Бастрыкина — теперь проверят охранника

Мужчина прошел в класс, и его никто не задержал

1 330

Суд уже избрал меру пресечения мужчине

Поделиться

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении завуча школы в Чулымском районе. Ранее нападавшего обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

По данным следствия, инцидент произошел в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». Педагог находилась в кабинете преподавателей. Мужчина пришел во время урока и деревянным бруском избил завуча. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий, в том числе общения с людьми, которые проходят по уголовному делу.

— Житель региона, беспрепятственно пройдя мимо охранника в помещение одной из школ, совершил противоправные действия в отношении работника школы и повредил имущество учебного заведения, — объяснили в СК России.

Теперь следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и о ее результатах должны доложить Александру Бастрыкину.

28 января в соцсетях сообщили, что двое мужчин вломились в квартиру к многодетной матери и избили женщину в Бердске. Полиция проводит расследование.

По теме

Александр БастрыкинСКШколаУголовное дело
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter