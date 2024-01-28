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Сибиряк избил завуча школы, его оружием стал деревянный брусок

По данным следователей, мужчина повредил школьное имущество

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Мужчине избрали меру пресечения

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В Новосибирской области суд избрал меру пресечения мужчине по делу о хулиганстве. По данным следствия, сибиряк ударил деревянным бруском замдиректора одной из школ, а также повредил имущество учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Чулымского районного суда. По данным следствия, инцидент произошел в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». Педагог находилась в кабинете преподавателей.

— <…> пришел во время учебного процесса в общеобразовательное учреждение, с предметом, используемым в качестве оружия (деревянным бруском), которым, игнорируя присутствие граждан, из хулиганских побуждений, причинил телесные повреждения заместителю директора по воспитательной части, — сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина также повредил имущество, которое принадлежит учебному учреждению.

Сибиряка обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий, в том числе общения с людьми, которые проходят по уголовному делу.

— <…> запрета находиться в общеобразовательных школьных и дошкольных учреждениях; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, — сообщили в суде.

Мужчине также запретили вести переговоры с использованием средств связи. Исключением стали вызов скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и другого.

28 января в соцсетях сообщили, что двое мужчин вломились в квартиру к многодетной матери и избили женщину в Бердске. Полиция проводит расследование.

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