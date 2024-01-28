Сибиряк избил завуча школы, его оружием стал деревянный брусок

Об этом сообщает пресс-служба Чулымского районного суда. По данным следствия, инцидент произошел в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 ». Педагог находилась в кабинете преподавателей.



— <…> пришел во время учебного процесса в общеобразовательное учреждение, с предметом, используемым в качестве оружия (деревянным бруском), которым, игнорируя присутствие граждан, из хулиганских побуждений, причинил телесные повреждения заместителю директора по воспитательной части, — сказано в сообщении.

