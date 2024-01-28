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«Вломились в квартиру и избили»: двух мужчин обвинили в нападении на многодетную мать под Новосибирском

По информации из соцсетей, они требовали «какого-то Ваську»

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Автор поста утверждает, что нападавшие попали на камеру видеонаблюдения

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Двое мужчин вломились в квартиру к многодетной матери и избили женщину в Бердске. Инцидент произошел 26 января, в пятницу. Информация о происшествии появилась в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Требовали какого-то Ваську. Нанесли удары по лицу, напугали детей маленьких, — написала подписчица группы.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об инциденте.

— Заявление зарегистрировано, передано участковому. Проводится расследование, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам автора поста, нападавшие попали на камеру видеонаблюдения — кадры она также опубликовала в группе.

На прошлой неделе глава СК России Александра Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения четверых подростков на сверстника на Первомайке.

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