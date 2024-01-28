«Вломились в квартиру и избили»: двух мужчин обвинили в нападении на многодетную мать под Новосибирском

Двое мужчин вломились в квартиру к многодетной матери и избили женщину в Бердске. Инцидент произошел
— Требовали какого-то Ваську. Нанесли удары по лицу, напугали детей маленьких, — написала подписчица группы.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об инциденте.
— Заявление зарегистрировано, передано участковому. Проводится расследование, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам автора поста, нападавшие попали на камеру видеонаблюдения — кадры она также опубликовала в группе.
На прошлой неделе глава СК России Александра Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения четверых подростков на сверстника на Первомайке.