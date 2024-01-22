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Вчетвером на одного: Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения подростка на Первомайке

Кадры с видеонаблюдения появились в соцсетях

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Подростка сильно избили

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Глава СК России Александра Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нападения четверых подростков на сверстника на Первомайке.

В посте паблика «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что инцидент произошел 18 января. Двое подростков вышли из автобуса на остановке «Радиостанция-2», за ними следом также вышли четверо молодых людей, которые попытались развязать конфликт. В итоге им это удалось.

— Распространена информация о том, что в Новосибирске четверо подростков причинили телесные повреждения сверстнику. При этом один из нападавших бросил уже избитого молодого человека на проезжую часть под колёса подъезжающего автомобиля. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений, — говорится в сообщении следкома.

Нападение попало на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Моя Первомайка / Vk.com

— Заводила компании всячески пытался спровоцировать конфликт, выкрикивая бранные слова, а после, когда понял, что его игнорируют, повалил на тротуар одного из мальчишек ударом ноги в спину. Били преимущественно по голове руками и ногами, а в конце один из нападавших вытащил уже избитого молодого человека на проезжую часть под колёса подъезжающего автомобиля, — говорится в посте.

Ранее в Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о драке подростков в школьном туалете.

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