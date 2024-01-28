«Папа такого точно не заслужил». В тюменском селе хотят увековечить имя вагнеровца, на спор убившего незнакомца, но семья жертвы против

Ровно год назад под Артемовском погиб Дмитрий Татьяненко. В 2022 году он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и уехал на СВО прямиком из колонии. Там он отбывал наказание за убийство человека. Еще в 2015 году молодой человек вместе с приятелем Дмитрием Гостюхиным на спор убили первого встречного. Им оказался
После похорон Татьяненко по просьбе его близких и других жителей Абатского власти решили установить мемориал и выгравировать на нем имена всех земляков, погибших в разных военных конфликтах, в том числе и на Украине. После этой новости с редакцией 72.RU связалась дочь убитого. В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают, как семья Юрия Антонова шесть лет жила по соседству с убийцами своего близкого человека и ничего не подозревала.
Шел домой и бесследно исчез
18 сентября 2015 года. Светлана и Юрий Антоновы встречались с родственниками у них дома. Посиделки затянулись, время было уже за полночь. Светлана с Юрием повздорили, и, когда та засобиралась домой, муж отказался с ней ехать. Он решил еще немного задержаться и пойти пешком, тем более что дорога заняла бы у него всего 15 минут.
Когда женщина вернулась домой, через некоторое время ей позвонила жена племянника и сказала, что Юрий ушел. Вместе с сыном Светлана стала ждать супруга. Но он не пришел. Женщина подумала, что Юрий мог заночевать в котельной на участке их дома, и легла спать.
Позже, уже в деле, появится такое описание ситуации: «Утром она обнаружила отсутствие супруга, позвонила ему, но телефон был отключен, после чего обзвонила родственников. Они начали искать Юрия, обратились с заявлением в полицию. В поисках принимало участие значительное количество людей, прочесывали территории от дома до новостроек. Позже, когда они с тетей проходили по улице, то на дороге нашли телефон мужа в нерабочем состоянии. Направляясь домой, он не мог проходить в том месте, потому что дальше тупик, болото, лес. Они вызвали сотрудников полиции, которые изъяли телефон. Поиски продолжались до выпадения снега».
Дочь Юрия Алена, которой на тот момент было 17 лет, рассказывает, когда папа выпивал, он мог оставаться у своего старшего брата Аркадия. Но никогда не было такого, чтобы Юрий пропадал надолго.
— Дядя Аркаша был астматиком, и в конечном итоге числа 21–22-го мне позвонили и сказали: дядя Аркаша умер, а папа без вести пропал. Мы с сестрой приехали на похороны и думали, что папа придет попрощаться с братом. Только через несколько лет выяснилось, что его еще раньше надо было хоронить, — говорит Алена.
По словам девушки, первые месяцы поиски шли, наоборот, вяло. Первой подозреваемой стала жена Юрия Светлана. Какие версии только ни разрабатывали силовики, которые считали, что женщина самостоятельно расправилась с супругом и спрятала его тело. Но поиски уперлись в тупик.
Убил на слабо?
Черная «двенашка» не спеша ехала по улицам села. В салоне легковушки сидели двое молодых людей. Это была машина брата Дмитрий Гостюхина, поэтому за руль он сел сам. На переднем сиденье был его приятель Дмитрий Татьяненко. Парни выпивали и катались по селу. Внезапно
Татьяненко попросил друга остановиться и предложил незнакомцу подвезти его домой. Тот согласился и сел в машину. На суде Дмитрий расскажет, что не помнит, чтобы попутчик назвал свой адрес, и к тому же не сможет объяснить, почему в итоге авто свернуло в противоположную сторону от дома незнакомца. По пути Татьяненко начал спорить с пассажиром, посыпались оскорбления. Мужчины вышли из машины выяснить отношения, завязалась драка. После этого Татьяненко просит своего приятеля отвезти их подальше, в безлюдное место.
— Они сначала в лесу, где нашли телефон, его били, потом увезли на дачи. Татьяненко сказал Гостюхину привезти лопату, тот взял ее на даче у бабушки. Четыре удара в область черепа нанес. Труп утопил в болоте. Когда обоих нашли, хотели посадить только одного, — рассказывает дочь погибшего Алена.
Из показаний осужденных известно, что, когда Татьяненко несколько раз ударил Юрия лопатой по голове и тот перестал двигаться, он бросил лопату в багажник, сел в авто и сказал Гостюхину, что можно ехать. Последний признался в суде, мол, не подозревал, что человек мертв. По пути домой Татьяненко сам выбросил лопату. На следующий день он предложил товарищу вернуться на место, где всё произошло, чтобы понять, жив ли Юрий. Но Гостюхин отказался. Тогда Татьяненко сам пришел туда. Юрий лежал на том же месте.
— Мы с 2015 до 2017 года безвылазно искали папу по этим болотам. И гадалок всех на свете обошли, — рассказывает Алена. — Это был сильный удар. Мама осталась одна с тремя детьми-студентами и миллионом долгов. Было очень тяжело. И потом, спустя шесть лет, в 2021 году снова всплывает всё, но уже в таких красках: кто убил, как и за что.
«Сын смерти»
Останки Юрия Антонова нашли спустя шесть лет, в 2021 году. Его кости обнаружили в том месте, на которое указали подсудимые. Часть останков уже позже семье пришлось самостоятельно доставать из болота, так как эксперты извлекли не все.
После обнаружения в течение месяца семье погибшего не говорили, кому принадлежат кости. Однако семья Антоновых уже давно подозревала, что отца убили — такие слухи ходили по деревне. По словам Алены, на подозреваемых силовики вышли случайно. Якобы во время какой-то драки Татьяненко выкрикнул своему оппоненту, что убьет его «как Антонова». Его слова дошли до сотрудников полиции. Как оказалось, многие были в курсе того, что произошло с Юрием и кто к этому причастен. Один из одноклассников Алены даже проходил по делу свидетелем.
— Он разговаривал с моей сестрой и всё рассказал вплоть до последних слов папы, когда он сказал им: «Парни, вы если меня так будете бить, вы меня убьете». На что они ему ответили: «Мы тебя для этого и привезли», — говорит девушка. — После убийства Татьяненко якобы даже татуировку себе набил где-то на животе «Сын смерти». Не знаю, насколько это достоверно, но такое было сказано.
Пока не начались поиски, молодые люди не знали, кем был тот незнакомец. Но мир оказался очень тесным. Дмитрий Гостюхин оказался дальним родственником Алены — у них с ним общая бабушка. Именно у нее на даче он взял штыковую лопату, которой убили Юрия. А Дмитрий Татьяненко, зная, кто такая Алена и чья она дочь, предлагал ей встречаться, обещал носить на руках.
— Он даже меня как-то до дому провожал. По сути, по тому же маршруту, по которому они ехали в ту ночь, когда встретили папу, — замечает девушка.
«Какой он герой?»
В конце 2021 года Дмитрия Татьяненко осудили на 17 лет исправительной колонии строгого режима. Он признался в убийстве, но на протяжении всего процесса, по словам Алены, был безучастным. В ходе суда установлено, что Дмитрий Гостюхин всё-таки не только привез лопату, которой убили Юрия, но еще и помог своему приятелю избавиться от тела. Гостюхина приговорили к 14 годам. Оба осужденных к тому же должны были выплатить моральную компенсацию семье убитого.
В разговоре с журналистом редакции Алена откровенно признается, что после пропажи отца, а позже и новости о его убийстве у нее начались проблемы со здоровьем. Помимо постоянных психологических срывов, панических атак, у девушки появилась астма. До сих она нуждается в психологической помощи.
Когда девушка узнала, что Дмитрий Татьяненко подписал контракт и уехал на СВО, она боялась, что в один момент он может вернуться в село, где жила ее семья.
— [Родственники Татьяненко] пошли к главе, попросили, чтобы портрет его распечатали, выставили, — возмущается Алена. — Можно было и потише всё это сделать. Когда я узнала, что он умер, даже хотела прийти на похороны. И брату младшему его написала, что прощаю его, и сказала, что уже похоронили и того, и другого — не трогайте вы это всё. Но нет. Гостюхин тоже на СВО, насколько я знаю. Его также из колонии забрали, но сейчас он, по-моему, в госпитале лежит с ранением. И ему еще миллионы выплатят, героем назовут. Какой он герой?
Дмитрий Татьяненко погиб 17 января 2023 года под Артемовском. Его похоронили с воинскими почестями в Абатском. Посмертно экс-заключенного наградили медалью «За отвагу». Сейчас его имя планируют внести на памятный обелиск.
— Мы будем делать памятник, должен быть еще проект, публичные слушания. Пока преждевременно об этом говорить, — отметил глава Абатского района в беседе с журналистом редакции.
23-летний брат Алены Дмитрий, которому было всего 15, когда отца убили, сейчас тоже находится на СВО. Его мобилизовали. Оттого новость о том, что имя убийцы их отца могут увековечить в качестве героя СВО, обескуражила всех.
— Со смерти папы уже 8 лет прошло, а кажется, будто это было вчера, — нервно говорит Алена. — Он был добрым человеком, никогда не вступил бы с ними в конфликт. Был отзывчивым. Ни за что они его убили. Папа такого точно не заслужил.
Ранее мы рассказывали вам историю Александра, который якобы поджег собственный дом и скрылся. Среди дачников тут же поползли слухи. Обсуждали, что военный после пожара взял в заложники соседку, угрожал ей убийством и избил. После этого мужчину четыре дня искали силовики: он просто гулял по городу. Мы встречались с Александром через несколько дней после того, как его уже отпустили из полиции. Мужчина рассказывал, почему решил устроить пожар и почему дороже всего на свете для него медали, которые он принес с СВО.