«Папа такого точно не заслужил». В тюменском селе хотят увековечить имя вагнеровца, на спор убившего незнакомца, но семья жертвы против

После похорон Татьяненко по просьбе его близких и других жителей Абатского власти решили установить мемориал и выгравировать на нем имена всех земляков, погибших в разных военных конфликтах, в том числе и на Украине. После этой новости с редакцией 72.RU связалась дочь убитого. В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают, как семья Юрия Антонова шесть лет жила по соседству с убийцами своего близкого человека и ничего не подозревала.

Шел домой и бесследно исчез

18 сентября 2015 года. Светлана и Юрий Антоновы встречались с родственниками у них дома. Посиделки затянулись, время было уже за полночь. Светлана с Юрием повздорили, и, когда та засобиралась домой, муж отказался с ней ехать. Он решил еще немного задержаться и пойти пешком, тем более что дорога заняла бы у него всего 15 минут.

