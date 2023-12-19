Получил срок и вышел на свободу: экс-директор оборонного завода выслушал приговор в суде под Новосибирском

Искитимский районный суд Новосибирской области огласил приговор по делу бывшего
Московского управленца обвиняли в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), растратах (ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) на предприятии. В мае 2023 года Исмайлова приговорили к 2 годам колонии общего режима по аналогичному делу о растратах на заводе, при этом экс-директор оставался в СИЗО.
— По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с учетом приговора Искитимского районного от 12 мая 2023 года, окончательно определить наказание для Исмайлова Рустама в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заявили в суде.
Суд учел срок нахождения Рустама Исмайлова под стражей в СИЗО с 2021 года и в результате постановил немедленно освободить осуждённого.
Согласно части 3.1 статьи 72 УК РФ, 1 день, проведенный в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима.
Кроме того, суд также постановил взыскать с Исмайлова сумму ущерба в отношении потерпевшей стороны (НЗИВ) в размере более 155 млн рублей.
АО «НЗИВ», расположенное в городе Искитиме, фактически существует с 1967 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», основным акционером на конец 2017 года являлось АО Научно-производственное объединение «Сплав». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, чистая прибыль (по состоянию на конец 2009 года) составила 172,7 миллиона рублей. Завод заключил госконтракты на 3,9 миллиарда рублей. Генеральным директором предприятия на сегодняшний день является Глеб Вареница.
На заседании была оглашена только резолютивная часть приговора, то есть без оглашения сути преступлений, в которых обвиняли Рустама Исмайлова. Ни по одному делу он вину не признал.
В августе 2022 года имя Рустама Исмайлова прозвучало в суде над бывшим топ-менеджером «Ростеха» Аллой Лалетиной, сообщал ТАСС. По версии следствия, будучи директором новосибирского завода, Исмайлов передал Лалетиной взятки в размере около 67 миллионов рублей: в эту сумму вошли отдых семьи Лалетиной в Турции, чемодан Louis Vuitton, соковыжималка и персидский ковер.
Деньги переводились небольшими траншами в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года. На тот момент Алла Лалетина занимала должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех». Как полагает гособвинение, взамен она обещала Исмайлову общее покровительство, а также финансирование программы модернизации НЗИВ.
Москвич Рустам Исмайлов был назначен на пост гендиректора НЗИВ в 2017 году после ареста своего предшественника Валерия Петрова, которого обвинили в растрате миллионов из бюджета предприятия. Выпускнику МГИМО Исмайлову на тот момент было 39 лет.
В августе 2022 года осудили бывшего директора НЗИВ Валерия Петрова, на чье место в 2017 году был назначен Рустам Исмайлов. Петрова признали виновным в растрате 5,2 миллиона рублей и приговорили к 3 годам лишения свободы условно.