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Бывшего гендиректора НЗИВа приговорили за растрату 5,2 миллиона рублей

Когда топ-менеджера задержали в 2017 году, ему вменяли хищение 8,5 миллиона

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Следствие велось с 2017 года

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Искитимский городской суд вчера, 30 августа 2022 года, вынес приговор в отношении бывшего гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова и двоих его подельников Андрея Витюгова и Павла Кривобокова. Осужденные получили условные сроки.

Как рассказали в Искитимском суде, Петрова признали виновным в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) на сумму более 5 миллионов рублей, а еще двоих фигурантов — в пособничестве к совершению растраты.

— Петров признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — рассказали в суде.

Подельники управленца получили по 2 года лишения свободы, также условно.

— Гражданский иск ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» в сумме 5 225 284 рубля 49 копеек передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, — добавили в суде.

Валерия Петрова задержали в декабре 2017 года, изначально ему вменяли хищение 8,5 миллиона рублей.

АО «НЗИВ», расположенное в городе Искитиме, фактически существует с 1967 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», основным акционером на конец 2017 года являлось АО «Научно-производственное объединение "Сплав"». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов, чистая прибыль (по состоянию на конец 2009 года) составила 172,7 миллиона рублей. Завод заключил госконтракты на 3,9 миллиарда рублей. Генеральным директором предприятия на сегодняшний день является Глеб Вареница.

Ранее НГС писал о коррупционном скандале, развернувшемся вокруг бизнес-центра «Флотилия»: чиновника и застройщика заподозрили в мошенничестве и присвоении денег.

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