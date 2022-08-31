Бывшего гендиректора НЗИВа приговорили за растрату 5,2 миллиона рублей

Искитимский городской суд вчера, 30 августа 2022 года, вынес приговор в отношении бывшего гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова и двоих его подельников Андрея Витюгова и Павла Кривобокова. Осужденные получили условные сроки.



Как рассказали в Искитимском суде, Петрова признали виновным в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) на сумму более 5 миллионов рублей, а еще двоих фигурантов — в пособничестве к совершению растраты.