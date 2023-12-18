Голодные игры. Новосибирец съел две упаковки мантов в магазине и отказался платить

Группа быстрого реагирования задержала голодного магазинного воришку. О курьезном случае, который произошел в пятницу, 15 декабря, рассказали сегодня в агентстве безопасности «Гвардия».
В пресс-службе сообщили, что голодный посетитель зашел в новосибирский супермаркет готовой еды в восемь часов вечера, и прямо в торговом зале одну за другой опустошил две упаковки паровых мантов. Утолив голод, молодой человек пошел на выход. На требование кассира рассчитаться он ответил отказом, и охранник торговой точки нажал тревожную кнопку.
— Ущерб мог бы составить 709 рублей, но в присутствии бойцов ГБР парень предпочёл рассчитаться, после чего был отпущен, — сообщили в «Гвардии».
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