Голодные игры. Новосибирец съел две упаковки мантов в магазине и отказался платить

Группа быстрого реагирования задержала голодного магазинного воришку. О курьезном случае, который произошел в пятницу, 15 декабря, рассказали сегодня в агентстве безопасности «Гвардия».



В пресс-службе сообщили, что голодный посетитель зашел в новосибирский супермаркет готовой еды в восемь часов вечера, и прямо в торговом зале одну за другой опустошил две упаковки паровых мантов. Утолив голод, молодой человек пошел на выход. На требование кассира рассчитаться он ответил отказом, и охранник торговой точки нажал тревожную кнопку.