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Голодные игры. Новосибирец съел две упаковки мантов в магазине и отказался платить

На место вызвали ГБР

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Две упаковки мантов обошлись голодному сибиряку в 709 рублей

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Группа быстрого реагирования задержала голодного магазинного воришку. О курьезном случае, который произошел в пятницу, 15 декабря, рассказали сегодня в агентстве безопасности «Гвардия».

В пресс-службе сообщили, что голодный посетитель зашел в новосибирский супермаркет готовой еды в восемь часов вечера, и прямо в торговом зале одну за другой опустошил две упаковки паровых мантов. Утолив голод, молодой человек пошел на выход. На требование кассира рассчитаться он ответил отказом, и охранник торговой точки нажал тревожную кнопку.

— Ущерб мог бы составить 709 рублей, но в присутствии бойцов ГБР парень предпочёл рассчитаться, после чего был отпущен, — сообщили в «Гвардии».

Ранее НГС писал о том, что в феврале 2023 года Ленинский районный суд приговорил сибирячку к 2,5 годам колонии за разбойное нападение с «розочкой». Нетрезвая женщина с горлышком от бутылки в руках перепугала доставщика суши и отняла у него еду.

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