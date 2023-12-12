Трех человек отправили в СИЗО. Кто виноват в массовом расстреле детей в гимназии Брянска

В ситуации со стрельбой ребенка в Брянске, считает адвокат, имеет место скорее дисциплинарный проступок или же халатность, поскольку охранники школ не имеют права досматривать, да и вообще трогать детей.



Этого же мнения придерживается другой юрист Тимур Валияров. По его словам, даже если бы меры предосторожности были соблюдены, трагедии было не избежать.

— По определению у нас охранник в школе безоружен, что он может сделать, если даже и нашел у кого-то ружье? — сказал MSK1.RU Валияров. — Насчет вины владельца ЧОПа, у него есть несовершеннолетние дети и мать-инвалид на попечении. Это может быть смягчающим фактором, но тут уж на усмотрение судей.

