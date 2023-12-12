Трех человек отправили в СИЗО. Кто виноват в массовом расстреле детей в гимназии Брянска

Утром 7 декабря в гимназии
После трагедии в СИЗО отправили троих взрослых: школьную охранницу Галину Черткову и ее начальника Сергея Поддубного — по статье об оказании услуг, повлекших смерть, а также отца девочки Дмитрия Афанаскина — по делу о неправильном хранении оружия и доведении до самоубийства. Наши коллеги из MSK1.RU разбирались с юристами и адвокатами в том, что грозит фигурантам, которых обвинили в недосмотре за восьмиклассницей.
«Охранник в школе безоружен»: что грозит работникам ЧОПа
Проверка брянской прокуратуры показала, что металлодетектор на входе в гимназию был убран, посетители могли пронести всё что угодно. По версии следствия, директор ЧОПа «Экскалибур» Сергей Поддубный не обеспечил установку металлоискателя и не проконтролировал подчиненных, которые должны были следить за безопасностью детей.
Женщине-охраннику «Экскалибура», которая шесть лет дежурила в гимназии
Чоповцам грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. Однако квалификация преступления вызывает вопросы у профессиональных адвокатов.
— На мой взгляд, эта статья все-таки немного натянута. Обычно, чтобы ее вменять, должна быть прямая причинно-следственная связь, — объяснил адвокат адвокатской палаты города Москвы Петр Ковалев. — Например, я купил в магазине молоко, от которого отравился. Или, например, в луна-парке я купил билет на аттракцион, а качели сорвались, и я получил какие-то травмы. Вот это непосредственно услуга, которая не отвечает требованиям безопасности.
В ситуации со стрельбой ребенка в Брянске, считает адвокат, имеет место скорее дисциплинарный проступок или же халатность, поскольку охранники школ не имеют права досматривать, да и вообще трогать детей.
Этого же мнения придерживается другой юрист Тимур Валияров. По его словам, даже если бы меры предосторожности были соблюдены, трагедии было не избежать.
— По определению у нас охранник в школе безоружен, что он может сделать, если даже и нашел у кого-то ружье? — сказал MSK1.RU Валияров. — Насчет вины владельца ЧОПа, у него есть несовершеннолетние дети и мать-инвалид на попечении. Это может быть смягчающим фактором, но тут уж на усмотрение судей.
В суде Галина Черткова рассказала, что рамки с металлодетекторами принадлежат гимназии, поэтому вопросов, почему они не работают, у нее не возникло. Кроме того, их убрали за день до трагедии, чтобы украсить холл к Новому году.
— Если это правда, то ответственность будет лежать на администрации школы, — считает юрист Юлия Федотова. — Тогда судить [руководство школы] будут по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). В таком случае директору гимназии может грозить до семи лет лишения свободы.
Почему не трогают учителей
В день ЧП Telegram-каналы со ссылкой на источники сообщили о задержании директора гимназии: по их информации, ее доставили на допрос в местный СК, но официально о процессуальном статусе женщины не сообщалось. В субботу, 9 декабря, также появились неофициальные данные о задержании завхоза школы Ларисы Католиковой, которая отвечала за работу металлодетекторов.
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области MSK1.RU заявили, что материалов на сотрудников школы или учителей в местных инстанциях не появлялось.
— Вообще, по моему мнению, и директора, и завуча, и классного руководителя должны были задержать сразу, — заявил в разговоре с MSK1.RU Петр Ковалев. — Ведь именно на них возложена обязанность воспитывать детей.
По мнению эксперта, если информация об их задержании подтвердится и их действия расценят как некомпетентные, то работникам школы может грозить статья 293 УК РФ (халатное отношение к должностным обязанностям) и лишение свободы до семи лет.
Показательно закрыли: что будет с главой семьи
Помимо обвинения в небрежном хранении оружия, которое отец девочки частично признал, Дмитрию Афанаскину вменили статью 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». По версии следствия, он довел дочь «угрозами, жестким обращением и систематическим унижением ее человеческого достоинства». С этим отец категорически не согласен: по мнению мужчины, в поступке девочки виноваты соцсети.
— Состав не самый простой, — объяснил MSK1.RU Петр Ковалев. — Когда совершается суицид, в любом случае Следственный комитет проводит проверку о криминальности трупа, о причинно-следственных связях и так далее. По этой статье нечасто возбуждают дела, так как очень тяжело доказать, что именно те действия, которые причинял человек, привели к смерти. Это очень непросто сделать.
Адвокат Дмитрий Аграновский уточнил, что за 2022 год по 110-й статье осуждено 13 человек. Для примера, за убийство в 2022 году осуждено 5340 человек. Действия, по словам эксперта, по доведению до самоубийства могут быть самыми разнообразными — от жестокого или унижающего обращения, шантажа до сообщения сведений, которые могут подвигнуть человека на самоубийство.
Юрист вспомнил несколько резонансных дел с похожим обвинением, но ни в одном из них в качестве подсудимых не фигурировали родители.
— В 2017 году к 3 годам 4 месяцам колонии-поселения был осужден некий Филипп Лис — Филипп Будейкин, обвиняемый в склонении к самоубийству в так называемых группах смерти в интернете, — рассказал адвокат. — В 2012 году в Краснодарском крае к 1 году 9 месяцам колонии-поселения была осуждена Анна С., которая довела до самоубийства своего бывшего молодого человека десантника Владимира Г.
В данном случае Аграновский счел квалификацию действий отца девочки необоснованной, однако уточнил, что «все обстоятельства должно выяснить следствие».
По словам другого эксперта, адвоката Ярослава Пакулина, если Афанаскина признают виновным, это будет новой практикой по статье о доведении до самоубийства, своего рода прецедентом.
— Думаю, что сейчас обвинение «притянуто» максимально тяжкое, чтоб обеспечить строгую меру пресечения и соответствовать резонансу и ужасу самого события, — предположил Пакулин. — Может, психолого-психиатрическая экспертиза ответит на какие-то вопросы.
Все подробности происшествия мы собирали в онлайн-трансляции. Также корреспондент MSK1.RU пообщался с врачом-психиатром Сергеем Ветошкиным, который рассказал, что могло стать причиной трагедии в брянской гимназии. Почитайте, почему у подростков возникает агрессия, которая переходит рамки морали и закона.
Ранее мы публиковали всё, что известно о девочке, которая устроила стрельбу. Кроме того, депутат Нина Останина рассказала нам, какие меры могут принять после произошедшего, а также поделилась мнением о причинах трагедий в школах.
Любое подобное событие — это трагедия для каждой из сторон. В том числе и для нападавших. Мы решили вспомнить, какие еще атаки на школы были в России со времени самого первого выстрела и чем они закончились. Как вы понимаете, ничем хорошим.