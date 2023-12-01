Сибиряк хотел вернуть бывшую жену: он привязал ее в лесу к дереву и там оставил

В Кузбассе по подозрению в незаконном лишении свободы жительницы региона задержан ее 25-летний бывший муж, передает NGS42.RU. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
По данным пресс-службы, преступление было совершено в ноябре. Во время прогулки по лесу в Кемеровском округе мужчина предложил женщине возобновить ранее прерванные отношения, на что она ответила отказом. Тогда кузбассовец привязал возлюбленную к дереву скотчем и пусковыми проводами от автомобиля, после чего уехал.
— По истечении нескольких десятков минут обвиняемый вернулся на место, где оставил девушку. Отвязав ее от дерева, парень отвез потерпевшую домой. На допросе фигурант дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Со следствием он сотрудничает. Следователем СК РФ проведен осмотр места происшествия, а также автомобиля фигуранта, назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшей. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали в региональном управлении СК.
По данным ведомства, уголовное дело расследуется по статье о незаконном лишении свободы без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 127 УК). Максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы на два года.