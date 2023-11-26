Главный следователь страны поручил возбудить дело после жалобы сибирячки на расследование ДТП

— В сентябре текущего года в областном центре мигрант из Республики Таджикистан, управляя автомобилем, сбил ее 21-летнего сына на пешеходном переходе. От полученных трав потерпевший скончался спустя полтора месяца в реанимации, — указано в сообщении СК. — Женщина также выражает несогласие с тем, что уголовное дело по данному факту в органах внутренних дел возбуждено лишь незадолго до смерти пострадавшего, виновное в этом лицо не изолировано от общества.