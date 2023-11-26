Главный следователь страны поручил возбудить дело после жалобы сибирячки на расследование ДТП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить дело по обращению жительницы Новосибирска. Она сообщила, что ее 21-летний сын скончался в больнице от травм, которые он получил в ДТП — его сбила машина.
Об этом сообщили в аккаунте «Приемная председателя СК России» во «ВКонтакте», о происшествии женщина написала в комментариях группы. Авария произошла в сентябре этого года в Новосибирске.
— В сентябре текущего года в областном центре мигрант из Республики Таджикистан, управляя автомобилем, сбил ее 21-летнего сына на пешеходном переходе. От полученных трав потерпевший скончался спустя полтора месяца в реанимации, — указано в сообщении СК. — Женщина также выражает несогласие с тем, что уголовное дело по данному факту в органах внутренних дел возбуждено лишь незадолго до смерти пострадавшего, виновное в этом лицо не изолировано от общества.
Уточняется, что в СУ СК РФ по Новосибирской области начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя новосибирских следователей возбудить дело. Глава ведомства поручил представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельства, а по завершении расследования — о его результатах.
В аккаунте «Приемная председателя СК России» опубликовали фотографию с места ДТП. Снимок также размещали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску 12 сентября. В тот день на улице Блюхера сбили мужчину 2002 года рождения.
В ведомстве сообщали, что 21-летний водитель «КИА-РИО» ехал по Блюхера в сторону Геодезической, и, не предоставив преимущество в движении, сбил пешехода. Авария произошла напротив дома №32/1 по улице Блюхера, мужчина переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшего сибиряка госпитализировали с травмами.
В середине ноября в Новосибирске мужчину на пешеходном переходе сбила сначала одна машина, а следом переехала вторая. Сибиряка довезли до больницы, но он скончался. Семья мужчины ищет свидетелей.