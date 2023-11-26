«Лопнула печень, оторвало бедро»: сибиряка сбил ВАЗ на переходе, а потом проехалась «Лада» — семья ищет очевидцев

— Его сбил сначала ВАЗ, водитель не успел выйти и выставить знак. Вторая машина смогла объехать тело, а третья нет. И «Лада Калина» проехался по нему. Лопнула печень, селезенка, оторвало бедро. Константина оперировали в больнице, но он скончался, — еле сдерживает слезы Элина.

Она отметила, что ее смущают документы, которые были составлены после ДТП.