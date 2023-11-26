«Лопнула печень, оторвало бедро»: сибиряка сбил ВАЗ на переходе, а потом проехалась «Лада» — семья ищет очевидцев

В Новосибирске в середине ноября мужчину на пешеходном переходе сбила сначала одна машина, а следом переехала вторая. Константина увезли в больницу, но травмы были слишком серьезными. Семья мужчины не верит, что он мог не соблюдать правила и активно ищет свидетелей.
«Человеку зачем лезть после дождя ночью в грязь»
Бывшая жена Константина уверяет, что мужчина всегда переходил дорогу только по пешеходному переходу и этому учил их общего ребенка. В тот вечер он возвращался домой.
— Его сбил сначала ВАЗ, водитель не успел выйти и выставить знак. Вторая машина смогла объехать тело, а третья нет. И «Лада Калина» проехался по нему. Лопнула печень, селезенка, оторвало бедро. Константина оперировали в больнице, но он скончался, — еле сдерживает слезы Элина.
Она отметила, что ее смущают документы, которые были составлены после ДТП.
— Якобы он не по пешеходнику шел. Виновник заявил, что Константин шел в двух метрах от перехода. Мы всю жизнь на богдашке прожили. Там такие поребрики высокие! Человеку зачем лезть после дождя ночью в грязь, если вот он с дорожки выходит и освещаемый пешеходный переход, — отметила женщина.
Она прислала в редакцию видео с места ДТП.
Элина намерена заказывать экспертизы. Ей удалось получить видео с моментом ДТП, но предоставить его в редакцию она отказалась. Сейчас женщина ищет свидетелей ДТП, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.
— Он супруг бывший, но у нас общий сын, поэтому хорошие отношения. Всегда были рядом. Он не чужой человек, с сыном был всегда, — подчеркнула сибирячка.
Что говорят в ГИБДД
В ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС сообщили, что перехода сбили на нерегулируемом переходе. ДТП произошло в районе улицы Богдана Хмельницкого, 39.
— 66-летний водитель на ВАЗ-2107 двигался со стороны улицы 25 лет Октября в сторону площади Калинина. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, который переходил справа налево. После пешехода отбросило под «Ладу Калину». Ее 21-летний водитель двигался в попутном направлении, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.
Никакой дополнительной информации автоинспекторы на момент публикации не предоставили.
Автобус «Мерседес» насмерть сбил пешехода в Новосибирском районе. ДТП произошло 26 ноября, сегодня, около 03:25.