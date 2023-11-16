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В Новосибирске задержали мужчину, объявленного в розыск — он купил паспорт и права за 300 тысяч

Сибиряка разыскивали с 2019 года

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Разыскиваемый передвигался на Toyota Land Cruiser 200

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В Новосибирске задержали 32-летнего жителя Улан-Удэ, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники ДПС в центре города оставили за мужчину, который ехал за рулем престижного внедорожника Toyota Land Cruiser 200. При проверке документов силовики заподозрили, что у водителя поддельные документы и доставили его в дежурную часть. Оказалось, что мужчина действительно предъявил водительское удостоверение и паспорт, зарегистрированные на чужое имя.

— С ноября 2019 года мужчина находился в федеральном розыске по возбужденному уголовному делу по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». Уроженец Бурятии признался, что паспорт и водительское удостоверение приобрел через интернет за 300 тысяч рублей, зная, что находится в розыске, — отметили в прокуратуре.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение и использование заведомо поддельного официального документа». В отношение него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Новосибирской области заключили под стражу мужчину, который находился в розыске. Сибиряк угнал машину и похитил деньги с банковского счета.

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