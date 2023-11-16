В Новосибирске задержали мужчину, объявленного в розыск — он купил паспорт и права за 300 тысяч

В Новосибирске задержали 32-летнего жителя Улан-Удэ, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.



Как уточнили в ведомстве, сотрудники ДПС в центре города оставили за мужчину, который ехал за рулем престижного внедорожника Toyota Land Cruiser 200. При проверке документов силовики заподозрили, что у водителя поддельные документы и доставили его в дежурную часть. Оказалось, что мужчина действительно предъявил водительское удостоверение и паспорт, зарегистрированные на чужое имя.

