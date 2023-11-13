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Новосибирские полицейские задержали мужчину — он был в розыске

Сибиряка отправили в СИЗО по двум эпизодам преступления

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Об этом сообщили в Коченевском районном суде

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В Новосибирской области заключили под стражу мужчину, который находился в розыске. Сибиряк угнал машину и похитил деньги с банковского счета.

Как сообщили в пресс-службе Коченевского районного суда, мера пресечения избрана в отношении жителя Барнаула Алтайского края. Его задержали сотрудники полиции 9 ноября этого года.

По данным следствия, с 5 по 6 ноября прошлого года мужчина угнал автомобиль на территории Коченевского района, и в этот же период похитил 150 тысяч рублей с банковского счета. Сибиряк на протяжении двух месяцев находился в розыске.

Мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)) и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). По данным суда, его отправили в СИЗО.

— Обвиняемый помещен в СИЗО №1 ГУФСИН России по Новосибирской области, где будет содержаться в период производства предварительного следствия, — указано в сообщении. — Постановление суда в законную силу не вступило.

В августе в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали уроженца Новосибирской области. Он находился в федеральном розыске за незаконную организацию азартных игр.

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