Новосибирские полицейские задержали мужчину — он был в розыске

В Новосибирской области заключили под стражу мужчину, который находился в розыске. Сибиряк угнал машину и похитил деньги с банковского счета.
Как сообщили в пресс-службе Коченевского районного суда, мера пресечения избрана в отношении жителя Барнаула Алтайского края. Его задержали сотрудники полиции 9 ноября этого года.
По данным следствия, с 5 по 6 ноября прошлого года мужчина угнал автомобиль на территории Коченевского района, и в этот же период похитил 150 тысяч рублей с банковского счета. Сибиряк на протяжении двух месяцев находился в розыске.
Мужчине предъявили обвинение по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)) и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). По данным суда, его отправили в СИЗО.
— Обвиняемый помещен в СИЗО №1 ГУФСИН России по Новосибирской области, где будет содержаться в период производства предварительного следствия, — указано в сообщении. — Постановление суда в законную силу не вступило.
В августе в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали уроженца Новосибирской области. Он находился в федеральном розыске за незаконную организацию азартных игр.