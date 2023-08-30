Полицейские задержали новосибирца в Санкт-Петербурге — он был в федеральном розыске

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали уроженца Новосибирской области. Как сообщили на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинской области, он находился в федеральном розыске.
В ведомстве уточнили, что 49-летнего мужчину обвинили в совершении преступления по статье о незаконной организации и проведении азартных игр (ч.1 ст.171.2 УК РФ).
— Известно, что 29 декабря 2022 года в нежилом помещении на Нарымской улице в Новосибирске он организовал проведение азартных игр с материальным выигрышем с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, — указано в сообщении.
Мужчину задержала днем 29 августа у дома №21 на улице по улице 8-я Красноармейская оперативная группа уголовного розыска. Его доставили в отдел полиции. Указано, что инициатору розыска сообщили о задержании мужчины.
В середине августа в Омской области полицейские задержали десять человек по подозрению в мошенничестве. Среди них оказались жители Новосибирской области.