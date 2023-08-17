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Новосибирцы попали под массовое задержание в Омской области

Сибиряков подозревают в мошенничестве

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Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства и работы сибиряков

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В Омской области полиция задержала десять человек по подозрению в мошенничестве с оформлением банкротства. В числе подозреваемых оказались жители Новосибирской и Омской областей, сообщили в пресс-центре МВД России.

По предварительным данным ведомства, среди фигурантов дела были сотрудники сети юридических фирм, к которым обращались лица для прохождения процедуры признания банкротства. Для оплаты своих услуг подозреваемые убеждали клиентов обратиться в банк за автокредитом.

— По совету юристов клиенты предоставляли в кредитные организации заведомо ложные сведения о своей платежеспособности и получали крупные суммы. Часть заемных средств они отдавали представителям фирмы, которые приступали к оформлению банкротства, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В СУ УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Силовики провели обыски по местам жительства и работы сибиряков, в ходе которых были изъяли компьютерная техника, документы, наличные деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение в деле.

В результате одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще троим фигурантам — в виде домашнего ареста. Остальные задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В начале августа в Новосибирске задержали мужчину, который печатал и продавал поддельные служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Он организовал в своей квартире типографию.

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