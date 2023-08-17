Новосибирцы попали под массовое задержание в Омской области

В Омской области полиция задержала десять человек по подозрению в мошенничестве с оформлением банкротства. В числе подозреваемых оказались жители Новосибирской и Омской областей, сообщили в пресс-центре МВД России.
По предварительным данным ведомства, среди фигурантов дела были сотрудники сети юридических фирм, к которым обращались лица для прохождения процедуры признания банкротства. Для оплаты своих услуг подозреваемые убеждали клиентов обратиться в банк за автокредитом.
— По совету юристов клиенты предоставляли в кредитные организации заведомо ложные сведения о своей платежеспособности и получали крупные суммы. Часть заемных средств они отдавали представителям фирмы, которые приступали к оформлению банкротства, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В СУ УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (
В результате одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще троим фигурантам — в виде домашнего ареста. Остальные задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В начале августа в Новосибирске задержали мужчину, который печатал и продавал поддельные служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Он организовал в своей квартире типографию.