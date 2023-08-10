Новосибирец подделывал удостоверения ФСБ и МВД в своей квартире — его задержали силовики

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК России (подделка, изготовление, оборот поддельных документов). Подозреваемый вину признал, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, — сообщили в УФСБ.