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Новосибирец подделывал удостоверения ФСБ и МВД в своей квартире — его задержали силовики

Возбуждено уголовное дело

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Мужчина организовал типографию у себя дома

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В Новосибирске задержали 26-летнего мужчину, который печатал и продавал поддельные служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

В пресс-службе ведомства рассказали, что сибиряк организовал типографию в своей квартире для изготовления поддельных удостоверений силовых структур и надзорных ведомств.

Сотрудники при обыске нашли оттиски печатей, штампов, бланки поддельных документов, фальшивые обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры Российской Федерации и других государственных органов, а также защитные элементы в виде голографических стикеров и ламината.

— В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК России (подделка, изготовление, оборот поддельных документов). Подозреваемый вину признал, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, — сообщили в УФСБ.

Так выглядит обложка поддельного документа

Так выглядит обложка поддельного документа

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Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Барнаула, который отправил четыре десятка запчастей для военной техники в одну из стран ближнего зарубежья. Следователи возбудили уголовное дело.

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УдостоверениеПодделкаЗадержание
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