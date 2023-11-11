«Коды и данные карт я не говорила»: молодая мама потеряла 70 тысяч, столкнувшись с особо изощренными мошенниками

«Коды и данные карт не говорила»

По рассказу девушки, 19 октября ей позвонил якобы сотрудник Альфа-Банка и попросил перейти по QR-коду в документе, который ей придет в приложении банка. Собеседник заявил, что по карте красноярки проводятся «мошеннические действия» и их нужно срочно предотвратить.

— Во время звонка человек представлялся сотрудником банка и говорил мне о том, что по моей карте замечены мошеннические действия. О мошенниках я слышала неоднократно и, разумеется, знаю, что ни в коем случае нельзя рассказывать свои данные, данные карт и сообщений, — рассказала наша собеседница. — Когда разговаривала по телефону, меня просто уверяли, что в профилактических целях проводится уведомление, что следует только перейти по QR, разговор был недолгим... Коды и данные карт я не говорила.