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Следователи закрыли дело о доведении новосибирской школьницы до самоубийства

14-летняя девушка жаловалась на травлю в школе

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Трагедия произошла 10 октября прошлого года

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В Новосибирске следователи закрыли дело о гибели 14-летней школьницы, чьё тело было обнаружено под окнами дома на Вокзальной магистрали года назад. Доследственная проверка показала, что девушку довели до самоубийства, но впоследствии силовики отказались рассматривать ситуацию, как преступление.

— По результатам предварительного следствия принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, — говорится в ответе Следственного комитета на запрос редакции.

Трагедия произошла 10 октября 2022 года. Школьницу нашли утром лежащей на асфальте перед подъездом многоквартирного дома на Вокзальной магистрали. Её отец рассказывал, что в этот момент она ещё была жива. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Выяснилось, что погибшая жаловалась на проблемы как в семье, так и в школе: с одной стороны она была не довольна воспитательными претензиями со стороны отца, с другой — её травили в школе. Через несколько дней после трагедии следователи возбудили уголовное дело по ст.110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Известно, что друзья погибшей девушки насильно отвели группу подростков, с которой у неё были напряженные отношения в школе, к её отцу и заставили извиняться перед ним на коленях.

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