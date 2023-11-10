Следователи закрыли дело о доведении новосибирской школьницы до самоубийства

Выяснилось, что погибшая жаловалась на проблемы как в семье, так и в школе: с одной стороны она была не довольна воспитательными претензиями со стороны отца, с другой — её травили в школе. Через несколько дней после трагедии следователи возбудили уголовное дело по ст.110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

