Школьницу нашли мертвой на Вокзальной магистрали: СКР возбудил дело о доведении до самоубийства
Друг погибшей рассказал, что девочку упрекали за низкую успеваемость, непослушание и внешний вид
10 октября под окнами дома, расположенного на Вокзальной магистрали, нашли тело
Друг погибшей в беседе с журналистом НГС сообщил, что школьница подвергалась в школе травле со стороны сверстников. Также, по словам ее знакомого, нередко девушке доставалось от родителей. Она жаловалась друзьям, что ее ругают за успеваемость, за внешний вид: в частности, за окрашенные в яркий цвет волосы.
— Она не была замкнутой. У нее было много знакомых, друзей, но общение в школе не складывалось. Дома, по ее словам, она не находила понимания. Часто слышали от нее рассуждения о смерти, — отметил собеседник.
В новосибирском управлении Следственного комитета сообщили, что по факту гибели несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело, однако статью Уголовного кодекса РФ не назвали.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Фигурантов в деле на момент публикации материала не было. Собеседник подчеркнул, что погибшая жила с биологическим отцом, ее мать живет за границей. Также, по его данным, девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ранее неоднократно высказывала желание покончить жизнь самоубийством.
Психолог Евгения Дашкова в беседе с журналистом НГС подчеркнула, что вопросами травли ребенка в школе в первую очередь должна заниматься школьная администрация. Но она отметила, что педагогов к решению проблемы иногда необходимо подталкивать — и делать это приходится родителям.
— В ситуации, когда ребенка травят в школе и также совершают эмоциональное насилие дома, получается, что ребенку совсем некуда пойти, он нигде не может получить поддержку. В этом случае риск суицида очень высок, поскольку ребенок находится в безвыходной ситуации, — пояснила эксперт.
Решить проблему буллинга под силу только взрослым людям, добавила Дашкова: можно прийти в школу, попытаться разобраться в ситуации, перевести ребенка в другой класс или вовсе сменить учебное заведение. Она добавила, что сверстники, как бы хорошо они ни относились к другу или подруге, помочь справиться с проблемой не смогут.
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