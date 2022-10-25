Школьницу нашли мертвой на Вокзальной магистрали: СКР возбудил дело о доведении до самоубийства

В новосибирском управлении Следственного комитета сообщили, что по факту гибели несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело, однако статью Уголовного кодекса РФ не назвали.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Фигурантов в деле на момент публикации материала не было. Собеседник подчеркнул, что погибшая жила с биологическим отцом, ее мать живет за границей. Также, по его данным, девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ранее неоднократно высказывала желание покончить жизнь самоубийством.