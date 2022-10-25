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Школьницу нашли мертвой на Вокзальной магистрали: СКР возбудил дело о доведении до самоубийства

Друг погибшей рассказал, что девочку упрекали за низкую успеваемость, непослушание и внешний вид

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Погибшая жаловалась на травлю в школе и дома

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10 октября под окнами дома, расположенного на Вокзальной магистрали, нашли тело 14-летней школьницы. По факту гибели несовершеннолетней девушки следователи СК России возбудили уголовное дело.

Друг погибшей в беседе с журналистом НГС сообщил, что школьница подвергалась в школе травле со стороны сверстников. Также, по словам ее знакомого, нередко девушке доставалось от родителей. Она жаловалась друзьям, что ее ругают за успеваемость, за внешний вид: в частности, за окрашенные в яркий цвет волосы.

— Она не была замкнутой. У нее было много знакомых, друзей, но общение в школе не складывалось. Дома, по ее словам, она не находила понимания. Часто слышали от нее рассуждения о смерти, — отметил собеседник.

Место трагедии

Место трагедии

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В новосибирском управлении Следственного комитета сообщили, что по факту гибели несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело, однако статью Уголовного кодекса РФ не назвали.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Фигурантов в деле на момент публикации материала не было. Собеседник подчеркнул, что погибшая жила с биологическим отцом, ее мать живет за границей. Также, по его данным, девочка состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ранее неоднократно высказывала желание покончить жизнь самоубийством.

Психолог Евгения Дашкова в беседе с журналистом НГС подчеркнула, что вопросами травли ребенка в школе в первую очередь должна заниматься школьная администрация. Но она отметила, что педагогов к решению проблемы иногда необходимо подталкивать — и делать это приходится родителям.

— В ситуации, когда ребенка травят в школе и также совершают эмоциональное насилие дома, получается, что ребенку совсем некуда пойти, он нигде не может получить поддержку. В этом случае риск суицида очень высок, поскольку ребенок находится в безвыходной ситуации, — пояснила эксперт.

Решить проблему буллинга под силу только взрослым людям, добавила Дашкова: можно прийти в школу, попытаться разобраться в ситуации, перевести ребенка в другой класс или вовсе сменить учебное заведение. Она добавила, что сверстники, как бы хорошо они ни относились к другу или подруге, помочь справиться с проблемой не смогут.

В апреле Новосибирск потрясло самоубийство 8-классницы в здании элитной гимназии «Горностай». Тело девочки обнаружили в одном из туалетов учебного заведения.

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СамоубийствоУголовное делоШкольница
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