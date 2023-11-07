«Грозился наказанием и арестом на 15 суток»: мошенники оставили пенсионерку без дома и с кучей кредитов

Схема по отъему дома

Не успела Мария Павловна очнуться после того, как подарила неизвестным 750 тысяч, как ей снова позвонили.

— Ваш дом стоит на продаже, говорит мне по телефону. Я дом не продаю. И он мне сбрасывает в «Одноклассниках» фотографию моей улицы, где стоит мой дом. Будто сделанная из машины. Я расстроилась, потому что это у меня одно единственное жилье. Как я могу остаться без него? — рассказывает Мария Лазарева.