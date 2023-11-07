«Грозился наказанием и арестом на 15 суток»: мошенники оставили пенсионерку без дома и с кучей кредитов

Пенсионерка из Тюмени Мария Лазарева за один месяц осталась без единственного дома. Ее обманули мошенники. Сначала они заставили женщину оформить кредиты и перевести деньги на неизвестный счет, а затем отобрали недвижимость. Действовали по классической схеме. Вечером 7 июля 2023 года ей позвонили на телефон. Неизвестные представились сотрудниками Банка России. Дальше звучала знакомая сказка от мошенников про то, что кто-то пытается оформить кредит по доверенности от Марии Лазаревой, поэтому для спасения всех сбережений надо срочно сделать встречную заявку по кредиту.
— Мне говорит некий Науменко, что надо прийти в банк ВТБ, посмотреть, ведут ли себя сотрудники как-то подозрительно, обсуждают ли что-то, — рассказывает Мария Лазарева. — Потом говорит: «Возьмете потребительский кредит, сколько дадут». Науменко сказал: «Если будут спрашивать, то скажите, что на ремонт дома». Дали 350 тысяч. Дали легко! Еще в придачу добавили кредитную карту.
Затем женщину попросили срочно оформить еще два кредита. В итоге она получила на руки 750 тысяч рублей. Все действия мошенники контролировали удаленно. Для убедительности они даже ей присылали в «Одноклассниках» свои подтверждающие документы, под которыми стояли данные главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Затем Марию Павловну попросили отправить полученные деньги на неизвестный счет. Конечно, объясняя это необходимостью спасти ее от аферистов. Чтобы пенсионерке было легче перемещаться, даже заказывали ей такси.
— «У вас есть супермаркет «Перекресток». Даже назвал номер, — передает слова мошенников пенсионерка. — «Там есть красный Альфа-Банк. Вот вы туда подойдете и мне позвоните». Я подошла, позвонила. Он мне назвал номер счета. Я эти деньги положила. Естественно, они ушли.
С Марией Павловной даже разговаривал «заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев». Он предупредил женщину, что никому нельзя рассказывать про произошедшее. Грозился наказанием и арестом на 15 суток. Конечно, это был фейковый прокурор. Мария Лазарева два года назад осталась без мужа. Дети выросли и уехали. Ей не с кем было поделиться тем, что происходит, поэтому пожилая женщина поверила фальшивому зампрокурора. На кредитах мошенники решили не останавливаться, они оставили ее без единственного дома, построенного ее покойным мужем.
Схема по отъему дома
Не успела Мария Павловна очнуться после того, как подарила неизвестным 750 тысяч, как ей снова позвонили.
— Ваш дом стоит на продаже, говорит мне по телефону. Я дом не продаю. И он мне сбрасывает в «Одноклассниках» фотографию моей улицы, где стоит мой дом. Будто сделанная из машины. Я расстроилась, потому что это у меня одно единственное жилье. Как я могу остаться без него? — рассказывает Мария Лазарева.
Женщину убедили, что надо провернуть хитрую схему по защите своего имущества. Для этого почему-то надо было выставить дом на продажу. Пенсионерка утверждает, что была сильно напугана и растеряна, поэтому не понимала, что она делает, так как доверяла высокопоставленным сотрудникам прокуратуры и Центробанка. Она не знала, что это аферисты. Мошенники даже дали ей контактные данные, куда надо позвонить, чтобы быстро продать жилье. Через 15 минут к ней приехали представитель риелторского агентства AltynGruop Хайдар Фасхутдинов с напарником.
Они оценили дом и огромный земельный участок Марии Лазаревой в 2,5 миллиона рублей. Они нашли покупательницу недвижимости. Оформили через знакомого нотариуса всю сделку. В итоге Мария Павловна получила на руки деньги за свой дом. Но долго они у нее не продержались. Сразу же ей позвонили мошенники и назвали счет.
— 29 июля я эти деньги отправила по частям на разные счета. Пришла домой и стала звонить представителям Центробанка. Никто не стал мне отвечать. В «Одноклассниках» меня заблокировали. Тогда сообразила, что что-то сделала не то. Часа два пыталась с ними связаться. Это было бесполезно.
Мария Лазарева отправилась в полицию, где написала заявление. Этим же летом было возбуждено уголовное дело. Пока никаких подвижек в деле нет. Правоохранители пенсионерке заявляют, что ведется расследование. Общались ли они с представителями риелторского агентства AltynGruop, которым посоветовали позвонить мошенники, тоже не ясно.
Кстати, про AltynGruop хочется рассказать отдельно. После случившегося с Марией Лазаревой их сайт сменил название и теперь фирма называется Estate Group. При этом номер телефона остался прежним. Если ввести в поисковике этот номер, то выдает сайты по срочному выкупу квартир и «Автоброкер72». Также выдает Хайдара Фасхутдинова, который подписан как автоброкер. С журналистами 72.RU он отказался разговаривать.
— Позвоните потом, я сейчас не могу разговаривать, — сказал Хайдар Фасхутдинов и после этого совсем перестал брать трубку.
Фирма AltynGruop действительно есть. Точнее существовала. По данным «Контур.Фокуса», фирма была зарегистрирована в 2017 году. Сфера деятельности — торговля автомобилями. В августе 2020 года организация ликвидирована. Учредителями являются два человека: Тухватулин Раиль Мансурович и Фасхутдинов Хайдар Наилевич. На Фасхутдинова также оформлено действующее индивидуальное предприятие по аренде и управлению недвижимым имуществом. Каким образом тюменские бизнесмены связаны с теми, кто звонил пенсионерке и оставил ее без жилья, вероятно, предстоит выяснить следователям.
А пока Мария Павловна находится в подвешенном состоянии. На ней висят кредиты, и дом, в котором она живет сейчас, принадлежит не ей. Женщина пьет успокоительные, осыпает голову пеплом из-за того, что так легко была обманута.
— Я не понимаю, как так получилось. Ночами не сплю. Думаю, как так могла. Вроде не дурочка. Столько лет отработала в авиакомпании. Не понимаю. Я даже никому не стала звонить тогда, — плачет пенсионерка.
Юристы помогли ей оформить иск в суд о признании сделки о купле-продаже недвижимости недействительной. Новые собственники пока не выгоняют ее, хотя имеют на это полное право.
Городские порталы следят за ходом расследования.
Ранее мы рассказывали про аналогичную ситуацию с другой тюменской пенсионеркой Татьяной Назаровой, которая отдала мошенникам две квартиры. Женщину новые хозяева вскоре выгнали за порог, и она была вынуждена переселиться в ночлежку. Из-за действий мошенников тюменка потеряла