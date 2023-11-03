«Хотел взять ее на понт»: на Урале муж учительницы, замешанной в секс-скандале с 15-летним школьником, оказался участником СВО

— Дело в том, что они ограничили его в правах на детей, — объясняет одна из знакомых семьи. — Как я знаю со слов С. (супруга учительницы. — Прим. ред.), во всем виновата теща. Он говорил: «Я бы с ней жил, но теща бесконечно лезет». Чужая семья — потемки, но, я считаю, написать на всю Россию такое обвинение — неправильно. Прославить так… Всю жизнь девчонке, я считаю, испортили.



— Начудил. И детей не пожалел, — поддерживает еще одна соседка. — Если бы все эти рассказы про совращение были правдой, родители мальчика всё равно бы как-то проявились.



«Это ведь бывает у детей, когда они наговаривают»

Пока ни сама учительница, ни ее семья происходящее не комментируют. На звонки педагог не отвечает уже несколько дней, а ее мама, открыв нам дверь, сразу дает понять, что обсуждать ситуацию не намерена:



— Не о чем мне с вами говорить! Как вороны накидываются…