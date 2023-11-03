«Хотел взять ее на понт»: на Урале муж учительницы, замешанной в секс-скандале с 15-летним школьником, оказался участником СВО

— Бред вообще! Опозорить девчонку на весь Октябрьский район в 25 лет, — возмущается продавец в магазине райцентра.
Секс-скандал с участием молодой учительницы — сейчас одна из самых обсуждаемых тем в южноуральской глубинке. Ее заподозрили в совращении
«История — полный бред»
Челябинск и село, где разразился секс-скандал, отделяют 160 километров. Расстояние по меркам области небольшое, но район находится в стороне от федеральных трасс, и пробираться туда приходится по плохо вычищенной дороге. Под слоем снега — лед, из-за чего слишком торопливые водители просто вылетают с трассы.
Само село встречает не лучше. Даже в центре лежат нетронутые сугробы, превращающиеся из-за потепления в скользкие лужи. Школа, где случился скандал, сейчас на каникулах. Пока детей нет, здесь делают ремонт, пахнет краской. Учительницу, подозреваемую в совращении подростка, застать на работе нам не удается. Вахтер провожает к инспектору по кадрам, но та, услышав о том, откуда мы, реагирует агрессивно и нервно, в буквальном смысле выпихивая из кабинета.
— Уходите! Я сейчас [тревожную] кнопку нажму! — угрожает она.
Комментировать ситуацию отказываются и другие сотрудники.
— У нас в школе это не обсуждается, — объясняет одна из учительниц, убегая к своей машине.
Впрочем, остановить обсуждение среди остальных уже невозможно. О ситуации знают и большинство взрослых, читающих новости, и местные школьники.
— Я думаю, это правда, — со смехом говорит нам одна из старшеклассниц. — Знаю того мальчика, думаю, он мог такое сделать.
Впрочем, взрослые знакомые учительницы эту точку зрения не разделяют.
— Она нормальная, — говорит жительница района, хорошо знающая супругов. — Вот муж у нее — дурачок. Они сходились, расходились. Я считаю, эта история — полный бред.
Что известно об учительнице
Подозреваемая в совращении школьника учительница — представитель династии педагогов. В той же школе до сих пор работает ее мама.
— У нее мама — учительница английского и немецкого языков, отец — преподаватель физкультуры, он умер недавно, — рассказывают знакомые семьи. — Семья нормальная там. Они приехали сюда лет 20 назад из Нязепетровского района.
Сама девушка, решив продолжить дело родителей, окончила педагогический колледж в Челябинске, в качестве специализации выбрала немецкий язык. Проходила практику в школах и детсадах — вожатой, руководителем кружков, учителем начальных классов и методистом.
— Прочитав книгу Амонашвили «Здравствуйте дети» я для себя открыла, что в гуманной педагогике нет, и не может быть принуждения, как учеников, так и учителей, — пишет учительница на своем сайте (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). — Учитель либо принимает взгляды гуманной педагогики, либо не принимает. Но есть так же случай когда человек приходит к гуманности, меняет свое мировоззрение к педагогической деятельности, становится добрее к детям, к окружающему миру.
Остаться молодая учительница могла бы и в Челябинске, но после окончания колледжа вернулась в село и устроилась в свою школу. Взяли ее учителем английского, как и маму.
Без темных пятен в биографии семьи, правда, не обошлось. Старшего брата учительницы в 2022 году судили за кражу. Он пьяным, согласно материалам дела, забрался в чужой двор и стащил крольчиху породы «Бельгийский великан» стоимостью пять тысяч рублей. Дело в итоге прекратили за примирением сторон — хозяйке возместили ущерб, и претензий к обвиняемому у нее не осталось.
Что известно о муже, заявившем на педагога
Большинство тех, кто знает и учительницу, и ее супруга-заявителя, встали на сторону педагога. Они не верят в ее виновность, считая, что речь идет о попытках свести личные счеты.
— Мне сказали, что муж ее избивал. Он хотел взять ее на понт, пошел в полицию и написал заявление, что она совращала малолетнего, — рассказывает одна из жительниц района. — Полиция пришла проверять, правда это или нет, и она созналась.
Соседи, рядом с которыми несколько лет жили супруги, тоже встают на сторону учительницы. Говорят, она всегда была спокойной и приветливой, а вот мужа характеризуют как «психованного».
— Я слыхал, что он как-то в баре был, и что-то там они не поделили. Тот второй [мужик] был не прав, но, видать, кинулся. И наш пырнул его ножом, порезал маленько, — рассказывает сосед. — Он года два потом за это отсидел.
Судимость за поножовщину у мужа учительницы действительно была. Срок он получил сразу после регистрации брака, когда отмечал это событие вместе с друзьями. Конфликт с товарищем в тот вечер возник из-за спора на тему армии, и остальным участникам застолья даже удалось поначалу всё погасить. А потом, выйдя на кухню, хозяин квартиры и гость поспорили еще раз, и дело закончилось двумя ножевыми. Несмотря на беременность супруги, зачинщик тогда получил три года лишения свободы.
Отбыв срок, молодой муж вернулся к жене, и в браке у них в итоге родились две дочки. Он работал то ли грузчиком, то ли водителем, она — учительницей. Но спокойной жизни не получилось. Муж педагога успел заработать еще одну судимость — за избиение человека. Не складывались отношения и с родителями жены.
— Я насчет избиений не знаю, — признается знакомая семьи. — Но мне пацаны говорили, что они с тещей бесконечно участковых вызывали. Теща на него писала заявления, он на нее писал. А как-то осенью в позапрошлом, может, году смотрю — у них милиции куча во дворе. Я потом спросила, что случилось. «А это он хотел повеситься во дворе у нее».
Конфликт с тещей, к слову, закончился третьей судимостью. Мама-педагог обвинила зятя в краже 107 тысяч рублей. Тот, согласно материалам дела, в очередной раз пришел в гости к уже бывшей на тот момент супруге — налаживать отношения. Но увидел ключи, лежащие на серванте, взял их и отправился в квартиру тещи и тестя. Их в тот момент дома не было.
— Ездила на могилки к своим родителям в Башкирию, — объясняла в суде свое отсутствие теща.
Часть суммы зять в итоге вернул, вину признал и раскаялся, но избежать нового срока это не помогло. Два с половиной года колонии строгого режима — таким был приговор за кражу. И, судя по датам, отбывать наказание экс-супруг должен был до сих пор.
«Во всем виновата теща»
В село бывший муж учительницы вернулся этим летом. Знакомые семьи рассказывают: еще в колонии он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отбыл на СВО.
— Он выкладывал во «ВКонтакте» фотографии на фоне разбитых зданий, с оружием разным, — рассказывают знакомые. — А потом, как вернулся, страницу закрыл.
— Он приехал летом с СВО, и они вместе с учительницей после этого ездили на машине, — рассказывает еще одна знакомая.
— Он сразу же, как вернулся, в первый день у нее стоял, — подтверждают соседи. — В форме, с медалями к ней приезжал. Мы видели, как они возле магазина стояли. Сейчас, может, и живут.
Но версии о том, сошлись ли в итоге супруги еще раз, расходятся. Факт остается фактом: осенью муж написал на учительницу заявление, после этого следователи СК в конце октября возбудили уголовное дело. Сейчас, по словам знакомых, муж учительницы уехал на спецоперацию снова — подписал контракт уже с Минобороны.
— Дело в том, что они ограничили его в правах на детей, — объясняет одна из знакомых семьи. — Как я знаю со слов С. (супруга учительницы. — Прим. ред.), во всем виновата теща. Он говорил: «Я бы с ней жил, но теща бесконечно лезет». Чужая семья — потемки, но, я считаю, написать на всю Россию такое обвинение — неправильно. Прославить так… Всю жизнь девчонке, я считаю, испортили.
— Начудил. И детей не пожалел, — поддерживает еще одна соседка. — Если бы все эти рассказы про совращение были правдой, родители мальчика всё равно бы как-то проявились.
«Это ведь бывает у детей, когда они наговаривают»
Пока ни сама учительница, ни ее семья происходящее не комментируют. На звонки педагог не отвечает уже несколько дней, а ее мама, открыв нам дверь, сразу дает понять, что обсуждать ситуацию не намерена:
— Не о чем мне с вами говорить! Как вороны накидываются…
— Это ведь бывает у детей, когда они наговаривают, — рассуждает местный парикмахер. — У нас уже был такой случай в начальной школе. Там учитель работал, приятный такой, мягкий. И девочка из четвертого класса его оговорила. С ней психолог после этого работал, и девочка потом все-таки призналась, что не было ничего. Просто ей учитель этот нравился. У нее семья неблагополучная, родители постоянно пьют, а учитель этот мягкий, добрый. Ему от той истории, конечно, очень неприятно было.
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