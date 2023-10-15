«Ничего, кроме слов девочки»: интервью с мамой подростка, которого посадили в Волгодонске за педофилию

— Уже не первый день рождения, который мы не можем нормально отметить, в праздничной обстановке, без проблем, без забот, так, как это положено детям, — рассказывает мама Максима Кристина. — Но настолько… Это впервые.



Раньше Максим всегда проводил день рождения в кругу семьи — в этот же день родилась и его бабушка, мама Кристины. Он не собирал на свой праздник шумную компанию. «Общается со всеми, но домашний и семейный мальчик», — рассказывает женщина.