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Экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева начали судить за взятку

Дело рассматривает барнаульский суд

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Судебный процесс начался 2 октября

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В Барнауле начали судить бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева по делу о крупной взятке. Процесс перенесли из Новосибирска из-за возможных связей бывшего высокопоставленного силовика.

2 октября в Ленинском районном суде Барнаула стартовал процесс по делу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Официальных комментариев по делу Фалилеева нет до сих пор. Сегодня представитель Генпрокуратуры Ольга Михайлова попросила суд отложить оглашение обвинительного заключения, поскольку Фалилеева оповестили о заседании менее, чем за 5 суток до его начала.

— Рассматривать дело по существу не представляется возможным. Просим слушание отложить, — заявила Михайлова.

Судья Дмитрий Сердюк ходатайство прокуратуры удовлетворил. Следующее заседание назначено на 3 октября.

Владимир Фалилеев сейчас находится в СИЗО. Его задержали 16 февраля 2022 года по обвинению во взяточничестве. Силовики полагают, что в бытность прокурором региона он получал деньги от представителей криминальных кругов, связанных с деятельностью ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки.

В отношении экс-прокурора было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 К РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». В апреле того же года Владимира Фалилеева выселили из служебной квартиры, которую он незаконно занимал на протяжении 4 лет. Экс-прокурор попробовал опротестовать решение и потребовал признать себя нуждающимся в жилье, но суд его иски отклонил.

Параллельно с Фалилеевым силовики задержали его бывшего заместителя по прокурорской работе Андрея Турбина. Его сейчас судят за получение взятки в размере 3 миллионов рублей: за эти деньги он якобы помог переквалифицировать обвинение по уголовному делу на более мягкую статью.

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