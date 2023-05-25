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Дело о взятках экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева рассмотрят в Барнауле

Суд перенесли в другой регион из-за возможных связей некогда влиятельного подсудимого

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Владимир Фалилеев покинул пост прокурора Новосибирской области в 2018 году

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8-й кассационный суд в городе Кемерово определил, где будут судить бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, которого обвиняют во взяточничестве. Местом рассмотрения громкого дела выбрали Ленинский районный суд города Барнаула.

Адвокат Фалилеева Антонина Бартенева в беседе с корреспондентом НГС сообщила, что ходатайство об изменении территориальной подсудности в судя заявил представитель генпрокурора РФ. При этом конкретный город, куда, по его мнению, следовало бы передать дело, сотрудник прокуратуры не указал.

— Было предложено выбрать любой город в пределах Сибирского федерального округа, только не Новосибирск. Якобы Владимир Александрович обладает связями, авторитетом, может давить на участников дела. Мой подзащитный эти обстоятельства отрицает, более того, на сегодняшний день у него не осталось знакомых в правоохранительных органах на значимых должностях, — сообщила Бартенева.

При этом адвокат отметила, что в целом сторона защиты экс-прокурора «не против смены региона».

Владимир Фалилеев сейчас находится в СИЗО. Его задержали 16 февраля 2022 года по обвинению во взяточничестве. Силовики полагают, что в бытность прокурором региона он получал деньги от представителей криминальных кругов, связанных с деятельностью ТЦ в районе бывшей Гусинобродской барахолки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 К РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». В апреле того же года Владимира Фалилеева выселили из служебной квартиры, которую он незаконно занимал на протяжении 4 лет. Экс-прокурор попробовал опротестовать решение и потребовал признать себя нуждающимся в жилье, но суд его иски отклонил.

Параллельно с Фалилеевым силовики задержали его бывшего заместителя по прокурорской работе Андрея Турбина. Его сейчас судят за получение взятки в размере 3 миллионов рублей: за эти деньги он якобы помог переквалифицировать обвинение по уголовному делу на более мягкую статью.

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