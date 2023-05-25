Дело о взятках экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева рассмотрят в Барнауле

— Было предложено выбрать любой город в пределах Сибирского федерального округа, только не Новосибирск. Якобы Владимир Александрович обладает связями, авторитетом, может давить на участников дела. Мой подзащитный эти обстоятельства отрицает, более того, на сегодняшний день у него не осталось знакомых в правоохранительных органах на значимых должностях, — сообщила Бартенева.