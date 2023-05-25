Дело о взятках экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева рассмотрят в Барнауле

8-й кассационный суд в городе Кемерово определил, где будут судить бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, которого обвиняют во взяточничестве. Местом рассмотрения громкого дела выбрали Ленинский районный суд города Барнаула.
Адвокат Фалилеева Антонина Бартенева в беседе с корреспондентом НГС сообщила, что ходатайство об изменении территориальной подсудности в судя заявил представитель генпрокурора РФ. При этом конкретный город, куда, по его мнению, следовало бы передать дело, сотрудник прокуратуры не указал.
— Было предложено выбрать любой город в пределах Сибирского федерального округа, только не Новосибирск. Якобы Владимир Александрович обладает связями, авторитетом, может давить на участников дела. Мой подзащитный эти обстоятельства отрицает, более того, на сегодняшний день у него не осталось знакомых в правоохранительных органах на значимых должностях, — сообщила Бартенева.
При этом адвокат отметила, что в целом сторона защиты экс-прокурора «не против смены региона».
Владимир Фалилеев сейчас находится в СИЗО. Его задержали
Параллельно с Фалилеевым силовики задержали его бывшего заместителя по прокурорской работе Андрея Турбина. Его сейчас судят за получение взятки в размере